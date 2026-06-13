Тисячі антидронових ракет Martlet для ЗСУ вже їдуть із Британії

Британія нарощує виробництво саме подібної зброї у зростаючих умовах загрози безпілотників. Міністерство оборони країни у квітні та травні 2026 року підписало два нові контракти з компанією Thales. Загальна сума угод становить 36 мільйонів фунтів стерлінгів.

Для України ці обсяги значно більші й обчислюються тисячами Martlet. Лондон почав активно фінансувати цей напрямок ще у 2025 році. Тоді на комбінацію систем RapidRanger та ракет Martlet для України виділили близько 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Перші партії цієї зброї Україна отримала ще у 2024 році, а тому наші бійці добре знайомі з LMM Martlet.

Зброю виготовляють у Белфасті. Там працюють близько 700 кваліфікованих спеціалістів. Тодішній міністр оборони Джон Гілі підтвердив, що ракети «перевірені в боях». Їх успішно використовували британські повітряні сили протягом останніх місяців.

Що відомо про LMM Martlet

Це дуже компактна ракета вагою всього 13 кілограмів, тому її легко перевозити. Дальність польоту становить понад 6 кілометрів.

Головна особливість - система наведення. Martlet використовує лазерний промінь. Пускова установка веде ракету прямо до цілі, що докорінно відрізняє її від систем, що реагують на тепло.

Переваги лазерного наведення:

- не потребує теплового сліду від двигуна цілі;

- ефективно знищує дешеві дрони з електродвигунами;

- ігнорує теплові пастки ворога;

- працює навіть по малопомітних апаратах.

Для більшості російських безпілотників Martlet стає фатальним вироком. Ракеті не потрібно бачити "гарячий" реактивний двигун: оператору достатньо просто утримувати точку прицілювання на об’єкті.

Ця зброя універсальна і її запускають із різних платформ. Ракети встановлюють на гелікоптери Wildcat, бронетехніку Stormer або переносні системи.

Це ідеальне рішення для "середньої зони". Використовувати дорогі ракети Patriot для збиття "Шахедів" - марнотратство, а зенітні установки не завжди мають достатню дальність. Martlet заповнює цей розрив.