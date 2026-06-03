Ракети у дефіциті, але є "хороші новини": Зеленський і Рютте зробили заяви про Patriot

Україна продовжує відчувати дефіцит ракет PAC-3 для Patriot, але поставки зі США не припиняються. Водночас Київ працює над новим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію президента Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Києві.

Рютте заявив, що ракети-перехоплювачі PAC-2 і PAC-3 залишаються одним із ключових елементів захисту України від російських повітряних атак. За його словами, постачання цих боєприпасів зі США триває на постійній основі.

"Хороші новини в тому, що постачання цих ключових перехоплювачів продовжується зі США до України кожного дня і кожного тижня", - наголосив він.

Він зазначив, що, попри ефективну роботу української ППО, російським військам все ще вдається завдавати ударів. Водночас значну частину ракет вдається перехоплювати саме завдяки системам Patriot.

За словами генсека НАТО, союзники також підтвердили готовність і надалі фінансувати програму PURL, через яку забезпечуються поставки ракет для України.

"Але завжди є ризики, що інтенсивні військові операції будуть впливати на наявні запаси. Але це на PURL не впливає. Можливо, у майбутньому, але не зараз. Ми робимо все, щоб упевнитися, що виробництво буде нарощуватися, щоб ми могли постачати те, що у нас на складах", - додав він.

Чому в України виник дефіцит PAC-3

Водночас Зеленський зауважив, що дефіцит ракет PAC-3 для України виник не сьогодні. За його словами, раніше партнери передавали їх у необхідних обсягах, однак ситуація змінилася після початку конфлікту на Близькому Сході.

"Ми отримували від партнерів ракети PAC-3 у відповідній кількості, але потім в рази кількість на місяць була зменшена. Це було не через дефіцит грошей. Тут ми всі працювали, ми почали купувати. Ми знаходили гроші, ми забезпечували. Але все одно кількість була меншою від початку конфлікту на Близькому Сході", - пояснив український лідер.

Президент підкреслив, що скорочення поставок торкнулося не лише ракет PAC-3, а й інших видів озброєння. Частину потреб вдалося закрити за рахунок українського виробництва, але замінити PAC-3 поки неможливо.

"Тоді було рішення шукати всюди. Ми заключили і drone deal з різними країнами, були відкриті домовленості та закриті щодо балістики. Щоб партнери, які щось отримали від України, могли дати щось інше, що допомогло б збивати балістику", - додав він.

Україна хоче виробляти Patriot разом із партнерами

Окремим напрямком роботи стали переговори зі США щодо отримання ліцензії на виробництво систем Patriot.

"Ми говорили в свій час з попередньою адміністрацією США і також ми говоримо з чинною адміністрацією щодо ліцензій на Patriot, щоб можна було їх виробляти в Україні або разом з партнерами по НАТО", - повідомив Зеленський.

За його словами, виробництво Patriot в Україні або спільно з європейськими союзниками стало б додатковим кроком до зміцнення оборонних можливостей держави та всієї Європи.

"Це співпадає з наявним курсом президента США на те, щоб Європа могла робити сама для свого захисту. Ми будемо і надалі на цьому зосереджені. Я вдячний усім партнерам, які допомагають з цим меседжем для Америки, що ми в Європі можемо виробляти те, що допоможе і Європі, і Америці, і союзникам. І Patriot це стосується в першу чергу", - підсумував глава держави.