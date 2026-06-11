ua en ru
Чт, 11 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Міністр оборони Британії подав у відставку

15:00 11.06.2026 Чт
2 хв
Яка причина звільнення?
aimg Тетяна Степанова
Міністр оборони Британії подав у відставку Фото: міністр оборони Британії Джон Гілі (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку та оприлюднив листа до прем'єр-міністра.Кіра Стармера.

Як передає РБК-Україна, про це Джон Гілі повідомив у соцмережі Х.

Гілі звинуватив уряд Стармера у нездатності забезпечити фінансування, необхідне для вирішення зростаючих загроз безпеці.

У листі до прем’єра він пояснив, що запропонована фінансова модель (DIP - Defence Investment Plan) не дозволяє забезпечити армію необхідними ресурсами.

За словами британського міністра, уряд зосереджується на фінансуванні в довгостроковій перспективі, тоді як нагальна потреба у зміцненні обороноздатності є критичною вже зараз.

Читайте також: Росія "атакувала" літак з міністром оборони Британії: GPS відключився на три години

Міністр додав, що уряд знає про ці загрози, зокрема, про ймовірність нападу Росії на країни НАТО вже до 2030 року, про що раніше згадував Стармер на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він також згадав, що наполягав встановити за мету досягнення до 2030 року витрат на оборону у розмірі 3% від ВВП в рамках зобов’язань в НАТО.

"Ви не змогли, а Міністерство фінансів не бажало виділити ресурси, необхідні країні для захисту країни в цей час зростаючих загроз", - написав Гілі у листі до Стармера.

Міністр також наголосив, що був змушений ухвалювати рішення, які знизили б боєготовність британської армії.

"Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду щодо оборонного бюджету, яка не надає нашим збройним силам необхідних ресурсів, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони", - йдеться у заяві Гілі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна має терміново збільшити оборонні інвестиції, оскільки за даними розвідки Росія може здійснити напад на країни НАТО вже скоро.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Великобританія
Новини
Двічі атакований Чонгарський міст має критичні пошкодження, - ЗСУ
Двічі атакований Чонгарський міст має критичні пошкодження, - ЗСУ
Аналітика
Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен
Ірина Костюченкокореспондентка розділу "Бізнес" Битва за полиці. Чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен