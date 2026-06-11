Дефіцитний Patriot: чому світу бракує PAC-3 і чи може їх замінити українська ракета

Компанія Lockheed Martin попередила замовників про проблеми з постачанням ракет PAC-3 до Patriot, яких критично потребує і Україна. Тим часом днями відбулися успішні випробування української антибалістики.

Головне: Дефіцит PAC-3 у світі: компанія Lockheed Martin не може назвати точні терміни постачання ракет до Patriot. Світ був не готовий до масштабних війн, а попередні обсяги виробництва були надто низькими.

компанія Lockheed Martin не може назвати точні терміни постачання ракет до Patriot. Світ був не готовий до масштабних війн, а попередні обсяги виробництва були надто низькими. Критична ситуація для України: нашій ППО хронічно бракує американських перехоплювачів. Росія запускає значно більше балістичних ракет, ніж Україна отримує PAC-3.

нашій ППО хронічно бракує американських перехоплювачів. Росія запускає значно більше балістичних ракет, ніж Україна отримує PAC-3. Українська альтернатива: компанія Fire Point проводить випробування зенітної ракети FP-7.x. Вона розглядається як значно дешевша заміна PAC-3 і має увійти до складу пан'європейського комплексу ППО Freya.

компанія Fire Point проводить випробування зенітної ракети FP-7.x. Вона розглядається як значно дешевша заміна PAC-3 і має увійти до складу пан'європейського комплексу ППО Freya. Терміни появи нової ракети: серійне FP-7.x планують запустити у серпні цього року, а прийняти на озброєння - у 2027-му. А для створення всього комплексу потрібна політична воля в Європі.

У чому проблема з виробництвом PAC-3

Сьогодні Lockheed Martin опинилася у ситуації, коли не може назвати замовникам конкретних термінів постачання ракет PAC-3 до Patriot. Як заявив віце-президент ракетного підрозділу компанії Брайан Данн, нові виробничі потужності "очевидно, дозволять задовольнити потреби багатьох користувачів у стисліші терміни".

Але, як компанія опинилася у такій ситуації? За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, причина криється в тому, що світ не був готовим до таких конфліктів, які відбуваються сьогодні.

У 2017 році компанії Lockheed Martin та Raytheon на заводі в Аризоні спільно виробляли близько 150 ракет на рік. У 2018-2019 роках - виробництво зросло до 200-250 ракет. А у 2022 році - близько 500 ракет. Сьогодні ж йдеться про 650 ракет на рік.

"Чому така кількість? Тому що замовникам не потрібна була велика кількість ракет, достатньо було просто озброїти наявні комплекси. Тому запакували собі трохи ракет, і думали, що у безпеці. Хто ж по тобі буде бити, якщо в тебе є антибалістична зброя. От такі були роздуми", - пояснив Криволап в коментарі РБК-Україна.

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Одними з найбільших покупців PAC-3 були країни Перської затоки, які опинилися під іранськими ударами після початку операції США. Лише одна Саудівська Аравія мала на балансі близько 750 ракет, зазначив Криволап.

А за весь час виробництва PAC-3 компанії Lockheed Martin та Raytheon виготовили близько 4000-4500 ракет.

"Тобто раніше виробництво цих ракет, воно дуже потужно не розвивалося. Тому що кількість покупців і використання цих ракет було незначним. І нічого не передбачало такої серйозної загрози", - додав експерт.

Крім того, як зауважив Криволап, американці тривалий час відмовляли Європі в ліцензії на виробництво ракет PAC-3. Зокрема, з таким запитом зверталася Німеччина, яка виробляє інші ракети до Patriot - PAC-2, здатні збивати крилаті ракети та літаки. Натомість США пропонували власний захист Європи від балістики.

На думку експерта, таким чином США хотіли зберігати свою монополію у світі, не даючи Європі створити власну ефективну антибалістику.

Ракети PAC-3 та Україна

Американські Patriot стали єдиним щитом України від російської балістики. Але їх критично не вистачає українській протиповітряній обороні, зауважив Криволап. За його словами, лише за минулий рік ворог запустив близько 650 балістичних "Іскандерів", що більше, ніж кількість PAC-3, які отримала Україна.

"Тобто, нам все одно не вистачало б цих ракет. І ця нестача вона не тільки зараз з'явилася, вона вже давно перейшла в хронічну форму", - сказав Криволап.

Що відомо про ракети PAC-3:

Перехоплення балістики: знищує "Іскандери", "Кинджали" та "Циркони" завдяки прямому кінетичному удару (hit-to-kill).

знищує "Іскандери", "Кинджали" та "Циркони" завдяки прямому кінетичному удару (hit-to-kill). Висока маневровість: Розвиває швидкість до 6170 км/год (при вазі 218 кг) та має активну головку самонаведення, що дозволяє автономно перехоплювати швидкі цілі.

Розвиває швидкість до 6170 км/год (при вазі 218 кг) та має активну головку самонаведення, що дозволяє автономно перехоплювати швидкі цілі. Збільшений боєкомплект: Одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет РАС-3 (для порівняння, ракет PAC-2 поміщається лише 4).

Одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет РАС-3 (для порівняння, ракет PAC-2 поміщається лише 4). Дальність дії: Версія CRI вражає цілі на відстані до 45 км і на висоті до 12 км (версія MSE має ще більші показники).

Які переваги в антибалістичних ракет PAC-3 (Інфографіка РБК-Україна)

Чи можна замінити ракети PAC-3

Днями українська компанія Fire Point повідомила про успішні льотні випробування зенітної ракети FP-7.x. Як заявляє компанії, ракета стане дешевою альтернативою антибалістичної PAC-3 до Patriot.

Українська ракета має стати частиною пан'європейського комплексу ППО під назвою Freya. Крім неї, до комплексу увійдуть й інші елементи, які виготовляють європейські компанії: радари, системи виявлення, супроводу цілей та командно-контрольні елементи тощо.

За словами Криволапа, в Європі здатні зібрати комплекс не гірший за американський Patriot. Проте Європа досі не мала власної ефективної антибалістичної ракети. Тож, на його думку, ракета FP-7.x може стати цим самим останнім пазлом.

Що відомо про ракету FP-7.x:

Основні характеристики: Виготовлена з композитних матеріалів, має довжину 7,25 м та розвиває швидкість 1500-2000 м/с.

Виготовлена з композитних матеріалів, має довжину 7,25 м та розвиває швидкість 1500-2000 м/с. Дальність та наведення: Вражає цілі на відстані до 200 км і несе бойову частину вагою до 150 кг. Оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення (розробляється спільно з німецькою Diehl Defence).

Вражає цілі на відстані до 200 км і несе бойову частину вагою до 150 кг. Оснащена напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення (розробляється спільно з німецькою Diehl Defence). Низька вартість: Ціна одного перехоплювача становить близько 700 тисяч доларів (проти 3,8 млн доларів за PAC-3).

Ціна одного перехоплювача становить близько 700 тисяч доларів (проти 3,8 млн доларів за PAC-3). Терміни реалізації: Запуск серійного виробництва заплановано на серпень цього року, а прийняття на озброєння очікується у 2027 році.

Якою буде українська антибалістична ракета FP-7.x (Інфографіка РБК-Україна)

За словами Криволапа, впродовж червня-липня Fire Point має провести льотні випробування ракети FP-7, а після отримання від німецької Diehl Defence інфрачервоних голівок самонаведення почнуться випробування FP-7.x.

А весь комплекс ППО Freya можна зібрати до кінця року, щоб почати перші випробування. Головне - у Європі повинні знайти політичну волю, наголошує експерт.