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Гелендвагени з ППО: Mercedes-Benz підписав великий оборонний контракт

03:25 13.06.2026 Сб
2 хв
Компанія, та ще дві легенди автогалузі, згадали свою історію роботи на армію
aimg Пилип Бойко
Гелендвагени з ППО: Mercedes-Benz підписав великий оборонний контракт Фото: офіс компанії Mercedes-Benz (Getty Images)
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Mercedes-Benz офіційно приєднується до оборонних зусиль Європи. Компанія вироблятиме спеціальні транспортні засоби для боротьби з безпілотниками на базі своїх популярних цивільних моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Штутгартська компанія підписала меморандум про співпрацю з німецьким стартапом Tytan Technologies. Це сталося під час Міжнародної аерокосмічної виставки ILA 2026. Разом вони створюватимуть мобільні системи протиповітряної оборони.

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Мета проєкту - розробка техніки для ефективного враження безпілотників і Mercedes-Benz тепер бере на себе технічну базу. Компанія зосередиться на платформах для захисту людей та інфраструктури.

Основною для нових систем стануть:

  • легендарні позашляховики G-Class;
  • багатофункціональні фургони Sprinter.

Ці автомобілі стануть мобільною основою для ППО. Такий крок є вимушеним, бо автомобільна галузь Європи зараз переживає не найкращі часи.

Хто ще працюватиме на військових

Mercedes-Benz не єдиний у цьому прагненні. Інші гіганти теж дивляться у бік армії. Наприклад, французька Renault уже розробляє наземні безпілотники. Вони підходять як для цивільних, так і для військових потреб. Також французи планують випускати повітряні дрони разом із групою Turgis Gaillard.

Volkswagen теж не стоїть осторонь. Німецький концерн вже підписав угоду з ізраїльською оборонною компанією Rafael. Вони планують виготовляти деталі для систем протиракетної оборони.

Чому автогіганти тепер працюють на армію

Причина у глибокій структурній кризі, зазначається у матеріалі Європейські виробники втрачають позиції, адже попит на електромобілі падає швидше, ніж очікували.

Китайські конкуренти наступають на п’яти, а витрати на позики зростають. Автопром шукає стабільні гроші й сами цю фінансову стабільність забезпечує оборонний сектор.

Перехід на військові рейки виявився не таким складним, бо навички працівників автозаводів легко адаптувати. Міністерство оборони Німеччини навіть створило спеціальну платформу для пошуку партнерів між стартапами та великим бізнесом.

Що передувало підписанню меморандуму

Раніше гендиректор Mercedes-Benz підтверджував бажання автовиробника розпочати виробництво оборонної продукції. Проте це буде можливим, якщо відповідна пропозиція держави буде мати "діловий сенс".

У Пентагоні теж звучали плани залучити до виробництва зброї автогігантів Ford та GM. У США оцінюють, чи здатні цивільні виробники оперативно перейти на оборонні замовлення.

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