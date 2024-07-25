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Британія замовила додаткові ракети Martlet: їх також отримає Україна

Четвер 25 липня 2024 10:04
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Британія замовила додаткові ракети Martlet: їх також отримає Україна Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великої Британії замовив значну кількість легких багатоцільових ракет Martlet (LMM) для забезпечення своїх Збройних сил. При цьому частину ракет передадуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Британії.

Замовлення на суму 176 мільйонів фунтів стерлінгів призначене для оснащення наявних і майбутніх систем ППО малої дальності британської армії, таких як бойові машини Stormer.

Вони також будуть використані в морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка розгортається з вертольотів Wildcat.

Легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кг кожна і забезпечують високоточний захист від таких загроз, як безпілотники, гелікоптери, інші літаки і невеликі, швидкі морські цілі.

Крім того, сотні ракет LMM будуть передані на потреби Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що Міноборони Британії має намір збільшити кількість українських військовослужбовців, які проходитимуть навчання з використання ПЗРК Martlet.

Допомога Україні від Британії

Нещодавно Україна та Британія підписали угоду про розвиток оборонних можливостей, яка передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї.

Крім цього, прем'єр Британії Кір Стармер пообіцяв "подвоїть" військову допомогу Україні.

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