Британія замовила додаткові ракети Martlet: їх також отримає Україна

Уряд Великої Британії замовив значну кількість легких багатоцільових ракет Martlet (LMM) для забезпечення своїх Збройних сил. При цьому частину ракет передадуть Україні.

Замовлення на суму 176 мільйонів фунтів стерлінгів призначене для оснащення наявних і майбутніх систем ППО малої дальності британської армії, таких як бойові машини Stormer.

Вони також будуть використані в морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка розгортається з вертольотів Wildcat.

Легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кг кожна і забезпечують високоточний захист від таких загроз, як безпілотники, гелікоптери, інші літаки і невеликі, швидкі морські цілі.

Крім того, сотні ракет LMM будуть передані на потреби Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що Міноборони Британії має намір збільшити кількість українських військовослужбовців, які проходитимуть навчання з використання ПЗРК Martlet.