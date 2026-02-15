Тиск США на Гренландію "абсолютно неприйнятний", - прем'єрка Данії Фредеріксен

США здійснюють "абсолютно неприйнятний" тиск на Гренландію попри переговори з Данією. Це стосується, зокрема, питань сувернітету та територіальної цілісності.
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За її словами, американський лідер Дональд Трамп все ще зацікавлений у придбанні арктичного острову.
"На жаль, бажання те саме", - відповіла Фредеріксен на питання щодо ідеї Трампа придбати Гренландію.
Прем'єрка Данії каже, що про це багато говорять в ході перемовин зі США, однак тиск на Гренландію "абсолютно неприйнятний".
"Ми говоримо про загрози, але як ви ,Єнс-Фредерік (прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен - ред.), часто кажете, народ Гренландії ніколи раніше не стикався з погрозами з боку когось, тому такий тиск неприйнятний", - заявила голова датського уряду.
Фредеріксен стверджує, що Данія готова співпрацювати зі США, але "звичайно, є речі, щодо яких не можна йти на компроміс", включаючи повагу до суверенітету та територіальної цілісності іншої дервжави.
Вона каже, що Данія не піде на компроміс у цьому питанні, але припускає, що є й інші пункти, які можна обговорити, зокрема перегляд оборонної угоди 1951 року зі США. Ця угода, за її словами, пропонує "дуже простий" спосіб для Вашингтону "мати сильніший вплив у Гренландії".
"Ми не вважаємо, що це кінець. Зараз у нас є робоча група, ми спробуємо знайти рішення, і… ми зробимо все можливе, але, звичайно, є червоні лінії, які не будуть перетинані", - каже прем'єрка Данії.
Нагадаємо, 1 лютого Трамп заявив, що рамкова угода про купівлю Гренландії Сполученими Штатами Америки нібито вже майже узгоджена.
Як відомо, після зазіхань Трампа на арктичний острів США та Данія почали вести переговори щодо Гренландії з урахуванням того, щоб не порушувати її сувернітет.
Вашингтон та Копенгаген, а також представники острова намагалися домовитись про посилення оборони в Арктиці, що хвилювало Трампа і ніби-то саме це стало причиною його зазіхань на територію.
Гренландія сформувала низку "червоних ліній", які не можна перетинати, однак заявила про серйозний тиск з боку США. Трамп раніше планував придбати Гренландію за гроші, що викликало обурення як у острова, так і в Данії, якій він підпорядкований, а також у Європи загалом.