У Гренландії визначили "червоні лінії", які не можуть перейти у переговорах з США
Гренландія визначила для себе "червоні лінії", які вона не може перейти у переговорах зі Сполученими Штатами.
Про це заявив прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми перебуваємо під тиском, серйозним тиском. Ми намагаємося чинити опір ззовні. Також ми намагаємося впоратися з нашими людьми, які бояться, і які сильно налякані", – заявив Нільсен.
За його словами, Гренландія сформувала низку "червоних ліній", які не можна перетинати, навіть у такому випадку ймовірно вдасться досягти певної угоди.
При цьому прем'єр-міністр Гренландії також зазначив, що Гренландії та Данії варто посилити спостереження та міри безпеки в регіоні на тлі того, як діє Росія.
Ситуація навколо Гренландії
Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово підкреслював, що Гренландія має стратегічне значення для безпеки США, застерігаючи, що у разі відсутності контролю над островом його можуть захопити Росія або Китай.
Водночас 22 січня під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте було досягнуто домовленості щодо плану для Гренландії, деталі якого не розкривалися.
За даними Axios, ця угода може включати посилення американської військової присутності на острові, а також забезпечення США певних преференцій у видобутку корисних ресурсів.
На цьому тлі на острів було перекинуто обмежений, але показовий контингент сил союзників по НАТО.
При цьому, за даними Reuters, адміністрація США відмовилась від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.