У Трампа змінили плани по Гренландії через можливу загрозу імпічменту, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, з початку січня Дональд Трамп і представники його команди стали дедалі частіше згадувати про можливе застосування сили щодо Гренландії.

Політики від обох американських партій висловили занепокоєння тим, що Трамп може здійснити військову операцію на острові без згоди Конгресу, за сценарієм, подібним до венесуельського.

Про ці побоювання законодавці повідомили державного секретаря Марко Рубіо та інших посадовців Білого дому. Як уточнює Reuters, республіканці попередили адміністрацію, що у разі вторгнення США до Гренландії президенту можуть оголосити імпічмент.

Що передувало

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має ключове значення для національної безпеки США, наголошуючи, що інакше контроль над островом можуть отримати Росія або Китай.

При цьому, 22 січня під час переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він досяг домовленості щодо плану стосовно Гренландії, подробиці якого не були оприлюднені.

За інформацією Axios, ця угода може передбачати посилення американської військової присутності на острові, а також надання США певних переваг у сфері видобутку корисних копалин.