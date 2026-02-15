Давление США на Гренландию "абсолютно неприемлемо", - премьер Дании Фредериксен

По ее словам, американский лидер Дональд Трамп все еще заинтересован в приобретении арктического острова.

"К сожалению, желание то же самое", - ответила Фредериксен на вопрос об идее Трампа приобрести Гренландию.

Премьер Дании говорит, что об этом много говорят в ходе переговоров с США, однако давление на Гренландию "абсолютно неприемлемо".

"Мы говорим об угрозах, но как вы, Йенс-Фредерик (премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен - ред.), часто говорите, народ Гренландии никогда раньше не сталкивался с угрозами со стороны кого-то, поэтому такое давление неприемлемо", - заявила глава датского правительства.

Фредериксен утверждает, что Дания готова сотрудничать с США, но "конечно, есть вещи, по которым нельзя идти на компромисс", включая уважение к суверенитету и территориальной целостности другого государства.

Она говорит, что Дания не пойдет на компромисс в этом вопросе, но предполагает, что есть и другие пункты, которые можно обсудить, в частности пересмотр оборонного соглашения 1951 года с США. Это соглашение, по ее словам, предлагает "очень простой" способ для Вашингтона "иметь более сильное влияние в Гренландии".

"Мы не считаем, что это конец. Сейчас у нас есть рабочая группа, мы попытаемся найти решение, и... мы сделаем все возможное, но, конечно, есть красные линии, которые не будут пересечены", - говорит премьер Дании.