Тиск США на Гренландію "абсолютно неприйнятний", - прем'єрка Данії Фредеріксен

США здійснюють "абсолютно неприйнятний" тиск на Гренландію попри переговори з Данією. Це стосується, зокрема, питань сувернітету та територіальної цілісності.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За її словами, американський лідер Дональд Трамп все ще зацікавлений у придбанні арктичного острову.

"На жаль, бажання те саме", - відповіла Фредеріксен на питання щодо ідеї Трампа придбати Гренландію.

Прем'єрка Данії каже, що про це багато говорять в ході перемовин зі США, однак тиск на Гренландію "абсолютно неприйнятний".

"Ми говоримо про загрози, але як ви ,Єнс-Фредерік (прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен - ред.), часто кажете, народ Гренландії ніколи раніше не стикався з погрозами з боку когось, тому такий тиск неприйнятний", - заявила голова датського уряду.

Фредеріксен стверджує, що Данія готова співпрацювати зі США, але "звичайно, є речі, щодо яких не можна йти на компроміс", включаючи повагу до суверенітету та територіальної цілісності іншої дервжави.

Вона каже, що Данія не піде на компроміс у цьому питанні, але припускає, що є й інші пункти, які можна обговорити, зокрема перегляд оборонної угоди 1951 року зі США. Ця угода, за її словами, пропонує "дуже простий" спосіб для Вашингтону "мати сильніший вплив у Гренландії".

"Ми не вважаємо, що це кінець. Зараз у нас є робоча група, ми спробуємо знайти рішення, і… ми зробимо все можливе, але, звичайно, є червоні лінії, які не будуть перетинані", - каже прем'єрка Данії.