ua en ru
Вс, 15 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Давление США на Гренландию "абсолютно неприемлемо", - премьер Дании Фредериксен

Воскресенье 15 февраля 2026 02:09
UA EN RU
Давление США на Гренландию "абсолютно неприемлемо", - премьер Дании Фредериксен Фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

США осуществляют "абсолютно неприемлемое" давление на Гренландию, несмотря на переговоры с Данией. Это касается, в частности, вопросов суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: У Трампа изменили планы по Гренландии из-за возможной угрозы импичмента, - Reuters

По ее словам, американский лидер Дональд Трамп все еще заинтересован в приобретении арктического острова.

"К сожалению, желание то же самое", - ответила Фредериксен на вопрос об идее Трампа приобрести Гренландию.

Премьер Дании говорит, что об этом много говорят в ходе переговоров с США, однако давление на Гренландию "абсолютно неприемлемо".

"Мы говорим об угрозах, но как вы, Йенс-Фредерик (премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен - ред.), часто говорите, народ Гренландии никогда раньше не сталкивался с угрозами со стороны кого-то, поэтому такое давление неприемлемо", - заявила глава датского правительства.

Фредериксен утверждает, что Дания готова сотрудничать с США, но "конечно, есть вещи, по которым нельзя идти на компромисс", включая уважение к суверенитету и территориальной целостности другого государства.

Она говорит, что Дания не пойдет на компромисс в этом вопросе, но предполагает, что есть и другие пункты, которые можно обсудить, в частности пересмотр оборонного соглашения 1951 года с США. Это соглашение, по ее словам, предлагает "очень простой" способ для Вашингтона "иметь более сильное влияние в Гренландии".

"Мы не считаем, что это конец. Сейчас у нас есть рабочая группа, мы попытаемся найти решение, и... мы сделаем все возможное, но, конечно, есть красные линии, которые не будут пересечены", - говорит премьер Дании.

Переговоры по Гренландии

Напомним, 1 февраля Трамп заявил, что рамочное соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами Америки якобы уже почти согласовано.

Как известно, после посягательств Трампа на арктический остров США и Дания начали вести переговоры по Гренландии с учетом того, чтобы не нарушать ее сувернитет.

Вашингтон и Копенгаген, а также представители острова пытались договориться об усилении обороны в Арктике, что волновало Трампа и якобы именно это стало причиной его посягательств на территорию.

Гренландия сформировала ряд "красных линий", которые нельзя пересекать, однако заявила о серьезном давлении со стороны США. Трамп ранее планировал приобрести Гренландию за деньги, что вызвало возмущение как у острова, так и в Дании, которой он подчинен, а также у Европы в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Соединенные Штаты Америки Гренландия
Новости
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Будет точно, как у "Новой почты". Укрпочта готовит важные нововведения
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы