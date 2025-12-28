Тиск на Кремль та супровід України до членства в ЄС: фон дер Ляєн про план на 2026 рік

За словами фон дер Ляєн, Єврокмісія зв’язалася з кількома лідерами Європи напередодні зустрічі глави Білого дому США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Врешті лідери ЄС дійшли згоди: надалі підтримувати Україну на шляху до справедливого миру та зміцнення її обороноздатності, як невід'ємної частини безпеки європейського континенту.

"Ми вітаємо всі зусилля, що ведуть до нашої спільної мети - справедливого та тривалого миру, який зберігає суверенітет та територіальну цілісність України. І це зміцнює безпеку та обороноздатність країни як невід’ємну частину безпеки нашого континенту", - написала глава ЄК..

Вона продовжила: Європа і надалі тиснутиме на РФ та працюватиме над супроводом України на шляху до членства в ЄС.

"У 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль, підтримувати Україну та інтенсивно працювати над тим, щоб супроводжувати Україну на її шляху до членства в ЄС", - повідомила фон дер Ляєн.