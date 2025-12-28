UA

Тиск на Кремль та супровід України до членства в ЄС: фон дер Ляєн про план на 2026 рік

Фоо: глава ЄК Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Напередодні зустрічі лідерів США та України очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку України Євросоюзом та озвучила план на 2026 рік. Серед пунктів плану - тиск на Кремль та супровід Києва на щляху до членства України в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави ЄК в Х.

За словами фон дер Ляєн, Єврокмісія зв’язалася з кількома лідерами Європи напередодні зустрічі глави Білого дому США Дональда Трампа з президентом України  Володимиром Зеленським.

Врешті лідери ЄС дійшли згоди: надалі підтримувати Україну на шляху до справедливого миру та зміцнення її обороноздатності, як невід'ємної частини безпеки європейського континенту.

"Ми вітаємо всі зусилля, що ведуть до нашої спільної мети - справедливого та тривалого миру, який зберігає суверенітет та територіальну цілісність України. І це зміцнює безпеку та обороноздатність країни як невід’ємну частину безпеки нашого континенту", - написала глава ЄК..

Вона продовжила: Європа і надалі тиснутиме на РФ та працюватиме над супроводом України на шляху до членства в ЄС.

"У 2026 році Єврокомісія продовжуватиме тиснути на Кремль, підтримувати Україну та інтенсивно працювати над тим, щоб супроводжувати Україну на її шляху до членства в ЄС", - повідомила фон дер Ляєн.

Мирні переговори та роль Європи у процесі

Як відомо, США минулого місяця представили так званий мирний план, який складався з 28 пунтків та був вигідний Москві в першу чергу. ЗМІ писали, що план формував спецпредставник американського президента Стів Віткофф та посланець РФ Кирило Дмітрієв.

Серед пунктів проросійського плану були: значні територіальні поступки агресору, вето на членство України в НАТО, скорочення чисельності української армії, заборона на далекобійну зброю, тощо.

Згодом Україна, за допомогою європейських партнерів та США протягом місяця доопрацьовувала план. Наразі мирний план містить 20 пунктів.

Щодо ролі Європи у оновленні плану, безумовно, її представники розпочали роботу ще з переговорів у Женеві.

Зазначимо, що Москва вперше за довгий час вийшла на контакт щодо мирного врегулювання: 2 грудня американська делегація вирушила в РФ на перемовини. Однак, у Кремлі не приховують: компромісу так і не було досягнуто щодо мирного плану.

Проблемним до сьогодні є питання територій та Запорізької АЕС. Саме ці пункти і не тільки буде обговорювати президент Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом 28 грудня.

Слід зазначити: Київ заявляв про успіх щодо гарантій безпеки, які почнуть діяти після встановлення миру. Гарантії безпеки Україні попередньо погодились надати як в Європі, так і в США. Більш детально про безпекові гарантії читайте у матеріалі РБК-Україна.

