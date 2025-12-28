Давление на РФ и сопровождение Украины к членству в ЕС: фон дер Ляйен о плане на 2026 год

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия связалась с несколькими лидерами Европы накануне встречи главы Белого дома США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце концов лидеры ЕС пришли к согласию: в дальнейшем поддерживать Украину на пути к справедливому миру и укреплению ее обороноспособности, как неотъемлемой части безопасности европейского континента.

"Мы приветствуем все усилия, ведущие к нашей общей цели - справедливого и прочного мира, который сохраняет суверенитет и территориальную целостность Украины. И это укрепляет безопасность и обороноспособность страны как неотъемлемую часть безопасности нашего континента", - написала глава ЕК.

Она продолжила: Европа и в дальнейшем будет давить на РФ и работать над сопровождением Украины на пути к членству в ЕС.

"В 2026 году Еврокомиссия будет продолжать давить на Кремль, поддерживать Украину и интенсивно работать над тем, чтобы сопровождать Украину на ее пути к членству в ЕС", - сообщила фон дер Ляйен.