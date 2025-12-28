Давление на РФ и сопровождение Украины к членству в ЕС: фон дер Ляйен о плане на 2026 год

Накануне встречи лидеров США и Украины глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку Украины Евросоюзом и озвучила план на 2026 год. Среди пунктов плана - давление на Кремль и сопровождение Киева на пути к членству Украины в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ЕК в Х.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия связалась с несколькими лидерами Европы накануне встречи главы Белого дома США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В конце концов лидеры ЕС пришли к согласию: в дальнейшем поддерживать Украину на пути к справедливому миру и укреплению ее обороноспособности, как неотъемлемой части безопасности европейского континента.
"Мы приветствуем все усилия, ведущие к нашей общей цели - справедливого и прочного мира, который сохраняет суверенитет и территориальную целостность Украины. И это укрепляет безопасность и обороноспособность страны как неотъемлемую часть безопасности нашего континента", - написала глава ЕК.
Она продолжила: Европа и в дальнейшем будет давить на РФ и работать над сопровождением Украины на пути к членству в ЕС.
"В 2026 году Еврокомиссия будет продолжать давить на Кремль, поддерживать Украину и интенсивно работать над тем, чтобы сопровождать Украину на ее пути к членству в ЕС", - сообщила фон дер Ляйен.
Как известно, США в прошлом месяце представили так называемый мирный план, который состоял из 28 пунктов и был выгоден Москве в первую очередь. СМИ писали, что план формировал спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и посланник РФ Кирилл Дмитриев.
Среди пунктов пророссийского плана были: значительные территориальные уступки агрессору, вето на членство Украины в НАТО, сокращение численности украинской армии, запрет на дальнобойное оружие и тому подобное.
Впоследствии Украина, с помощью европейских партнеров и США в течение месяца дорабатывала план. Сейчас мирный план содержит 20 пунктов.
Относительно роли Европы в обновлении плана, безусловно, ее представители начали работу еще с переговоров в Женеве.
Отметим, что Москва впервые за долгое время вышла на контакт по мирному урегулированию: 2 декабря американская делегация отправилась в РФ на переговоры. Однако, в Кремле не скрывают: компромисс так и не был достигнут по мирному плану.
Проблемным до сих пор является вопрос территорий и Запорожской АЭС. Именно эти пункты и не только будет обсуждать президент Владимир Зеленский на встрече с Трампом 28 декабря.
Следует отметить: Киев заявлял об успехе относительно гарантий безопасности, которые начнут действовать после установления мира. Гарантии безопасности Украине предварительно согласились предоставить как в Европе, так и в США. Более подробно о гарантиях безопасности читайте в материале РБК-Украина.