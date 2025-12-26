ua en ru
США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, - Зеленський

Київ, П'ятниця 26 грудня 2025 20:49
США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, - Зеленський
Автор: Іван Носальський

США хочуть надати Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження. Але таких часових рамок може бути недостатньо.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

Зеленський розповів, що більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже узгоджено й оформлено у вигляді п'яти документів, хоча може бути додано й шостий.

Він уточнив, що залишаються деякі "технічні моменти" для подальшого обговорення. Один із них - термін дії угоди про гарантії безпеки. Зокрема, США пропонують "15-річний пакт" із можливістю продовження.

"Я думаю, нам потрібно більше, ніж 15 років", - сказав президент.

Він уточнив, що вважатиме великим успіхом, якщо президент США Дональд Трамп погодиться з такою позицією.

За словами Зеленського, і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію у свої законодавчі органи.

Він високо оцінив роботу спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, зятя американського лідера Джареда Кушнера, а також своєї команди на чолі з секретарем Ради нацбезпеки і оборони України Рустемом Умєровим.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна планує укласти дві угоди про гарантії безпеки. Перша буде тристоронньою (Україна, Європа і США), а друга - двосторонньою (Україна і США).

Також пункт про гарантії безпеки міститься в мирному плані з 20 пунктів, який Київ погоджує з Вашингтоном.

У документі йдеться про те, що Україна отримає гарантії безпеки за прикладом статті 5 Північноатлантичного договору.

