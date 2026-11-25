Синоптична ситуація 26 листопада

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж 26 листопада тиск буде зростати.

Уточнюється, що погоду без істотних опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску.

Атмосферний фронт буде впливати лише на погоду південно-західної частини України.

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Де саме в Україні ймовірні опади

Загалом погода в Україні у четвер очікується хмарна, з проясненнями.

Істотних опадів не передбачається у більшості областей.

Лише на Закарпатті і Прикарпатті вдень ймовірний мокрий сніг. Подекуди - налипання мокрого снігу.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах - ожеледиця.

Тим часом в Одеській області прогнозують сніг із дощем або ж і просто дощ.

Чого чекати від вітру й температури повітря

Експерти УкрГМЦ повідомили, що 26 листопада "з північних напрямків надходитиме холодне повітря".

Проте на розподіл температури буде впливати захмарене небо, яке захищатиме нас від більшого холоду.

Загалом по Україні температура повітря очікується така:

вночі -1...-7°C;

вдень - від -3°C до +3°C.

Дещо тепліше буде на Закарпатті та півдні країни - близько +2...+7°C.

Вітер синоптики прогнозують північно-західний, а у південно-західній частині країни - південно-східний. Зі швидкістю 7-12 м/с.

Особливості погоди в Україні 26 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода 26 листопада очікується також хмарна, з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві -1...-3°С;

по області -1...-6°С.

Температура повітря у четвер вдень: