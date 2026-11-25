Погода в Украине 26 ноября ожидается прохладная и облачная, с прояснениями. Местами вероятны осадки - от мокрого снега до дождя.
Подробнее о синоптической ситуации в четверг - где именно возможны осадки, а также чего ждать от ветра и температуры воздуха, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение 26 ноября давление будет расти.
Уточняется, что погода без существенных осадков в большинстве областей будет определять поле высокого давления.
Атмосферный фронт будет влиять только на погоду юго-западной части Украины.
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В целом, погода в Украине в четверг ожидается облачная, с прояснениями.
Существенных осадков не предполагается в большинстве областей.
Лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем возможен мокрый снег. Кое-где - налипание мокрого снега.
Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах - гололедица.
Между тем в Одесской области прогнозируют снег с дождем или просто же просто дождь.
Эксперты УкрГМЦ сообщили, что 26 ноября "с северных направлений будет поступать холодный воздух".
Однако на распределение температуры будет влиять облачное небо, которое будет защищать нас от большего холода.
В целом по Украине температура воздуха ожидается:
Немного теплее будет на Закарпатье и юге страны - около +2...+7°C.
Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, а в юго-западной части страны - юго-восточный. Со скоростью 7-12 м/с.
По территории Киева и Киевской области погода 26 ноября ожидается также облачная, с прояснениями.
Без существенных осадков.
Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в четверг днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, как меняет микроклимат городов загрязнение воздуха.
Кроме того, мы объясняли, какие примеси влияют на людей и чем опасны для природы.
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