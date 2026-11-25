Синоптическая ситуация 26 ноября

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение 26 ноября давление будет расти.

Уточняется, что погода без существенных осадков в большинстве областей будет определять поле высокого давления.

Атмосферный фронт будет влиять только на погоду юго-западной части Украины.

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Где именно в Украине возможны осадки

В целом, погода в Украине в четверг ожидается облачная, с прояснениями.

Существенных осадков не предполагается в большинстве областей.

Лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем возможен мокрый снег. Кое-где - налипание мокрого снега.

Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах - гололедица.

Между тем в Одесской области прогнозируют снег с дождем или просто же просто дождь.

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что 26 ноября "с северных направлений будет поступать холодный воздух".

Однако на распределение температуры будет влиять облачное небо, которое будет защищать нас от большего холода.

В целом по Украине температура воздуха ожидается:

ночью -1...-7°C;

днем от -3°C до +3°C.

Немного теплее будет на Закарпатье и юге страны - около +2...+7°C.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный, а в юго-западной части страны - юго-восточный. Со скоростью 7-12 м/с.

Особенности погоды в Украине 26 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области погода 26 ноября ожидается также облачная, с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер - северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве -1...-3°С;

по области -1...-6°С.

Температура воздуха в четверг днем: