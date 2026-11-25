Погода у Карпатах 25 листопада - по-справжньому зимова, місцями випало чимало снігу. Найближчим часом менше його не стане, адже вночі температура знизиться ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Синоптична ситуація у Карпатах 25 листопада

Українцям розповіли, що станом на 25 листопада у Карпатах "зима вже не натякає на свій прихід". Натомість погода "впевнено вкриває вершини снігом".

На оприлюднених рятувальниками кадрах можна побачити, що відбувається на високогір'ї - на горі Піп Іван.

Там, виходячи з відео, видимість обмежена.

Випало чимало снігу, який міцно "тримається" навіть на деяких вертикальних поверхнях (у результаті налипання).

Варто зазначити, що гора Піп Іван відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора.

Це - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м), яка розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі двох областей:

Івано-Франківської;

Закарпатської.

На вершині розташовані руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, які були частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною назвою "Білий Слон".

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До якої погоди готуватись у регіоні 26 листопада

У ДСНС повідомили, що вдень 26 листопада на Закарпатті та Прикарпатті:

очікується мокрий сніг;

місцями ймовірне його налипання.

Уточнюється, що на решті території країни істотних опадів не прогнозують, тоді як в Одеській області пройде дощ.

Температура повітря:

вночі опуститься до -1...-7°C (морозу);

вдень коливатиметься від -3°C до +3°C.

Тим часом на Закарпатті та півдні вдень буде дещо тепліше - до +7°C.

У західних областях вранці місцями можливий туман, на дорогах - ожеледиця.

"Водії, будьте уважними, а якщо плануєте мандрівку в гори - враховуйте зимові погодні умови та не ризикуйте заради краєвидів", - підсумували у ДСНС.