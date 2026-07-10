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"Тіньовий флот" РФ за ніч втратив 13 суден на підходах до Криму, - "Мадяр"

18:08 10.07.2026 Пт
2 хв
Крим цієї ночі втратив не лише судна
aimg Валерія Абабіна
"Тіньовий флот" РФ за ніч втратив 13 суден на підходах до Криму, - "Мадяр" Фото ілюстративне : РФ за ніч втратила 13 суден "Тіньового флоту"(Getty Images)
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Українські Сили безпілотних систем за ніч на 10 липня уразили 13 суден російського "тіньового флоту" на підходах до окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

У що влучили за ніч

За словами "Мадяра", серед 13 уражених за ніч суден - 10 танкерів, один суховантаж, один паром і один морський буксир. Усі танкери, за його даними, ідентифіковано - вони входять до складу російського "тіньового флоту" і перебувають під міжнародними санкціями.

Загальний рахунок кампанії - 48 плавзасобів за останні п'ять діб.

"48 одиниць плавзасобів уражено 'Птахами СБС' протягом 120 годин - флот системно анорексує", - написав командувач.

Мадяр також не втримався від сарказму на адресу росіян: "Маю дилему: відправляючи танкер до Криму, хробак гартує відвагу чи слабоумство?".

"Кримський рубильник off"

Окремим напрямком нічної операції став проєкт "Кримський рубильник off". У межах нього СБС "віддзьобали" п'ять електропідстанцій:

  • ПС 110 кВ "Берегове" (нп Молочне);
  • ПС 110 кВ "Саки";
  • ПС 110 кВ "Майнаки" (Євпаторія);
  • ПС 110 кВ "Новоозерна" (нп Медведеве);
  • ПС 35 кВ "Медведеве" (нп Медведеве).

Втрати росіян у Криму та на фронті

Протягом ночі в оперативній глибині окупантів у Криму та південній частині ТОТ "Птахи СБС" уразили 41 військову ціль. У тактичній глибині за добу - ще 426 знищених окупантів. Загалом за добу СБС ліквідували 1660 ворожих цілей.

Нагадаємо, "полювальний сезон" на російський "тіньовий флот" у Азовському морі СБС почали ще 7 липня, коли дрони уразили перші 8 танкерів, суховантаж і пором.

Наступної ночі, 8 липня, "Птахи СБС" підбили ще 9 танкерів і паралельно спричинили частковий блекаут в Криму - уражено ключовий об'єкт енергомосту "Кубань-Крим", яким електроенергію постачають на півострів з материкової РФ.

Загалом лише за перший тиждень липня "Птахи СБС" знищили 37 енергооб'єктів у Криму та на південних окупованих територіях.

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Російська Федерація Крим тіньовий флот
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