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Українські дрони винесли у липні 37 енергооб'єктів у Криму та на Донбасі, - "Мадяр"

13:40 06.07.2026 Пн
2 хв
В ніч на сьогодні безпілотники дістали 38-й об'єкт на півострові
aimg Валерій Ульяненко
Українські дрони винесли у липні 37 енергооб'єктів у Криму та на Донбасі, - "Мадяр" Фото: українські дрони уразили десятки енергооб'єктів у Криму та на Донбасі (Getty Images)
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З початку липня українські безпілотники уразили 37 енергооб'єктів у Криму та на Донбасі. Внаслідок ударів так звана "влада" визнала тотальний блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

"Кримський рубильник втомився на 38-му протягом шести діб липня кроці Птахів СБС. Окупанти Криму визнали блекаут усіх міст та районів "ЮБК" та у Сімферополі. В період 01-05 липня Птахи СБС інтенсивно винесли 37 енерговузлів у Криму і південних окупованих територіях", - зазначив він.

"Мадяр" розповів, що в ніч на сьогодні завдано масованого удару по ключовому об'єкту магістральної електромережі ПС 330 кВ "Сімферопольська" в окупованому Сімферополі. Він наголосив, що "то був номер 38".

Обстріл влаштували оператори 1 ОЦ СБС, 9 батальйону "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 412 ОБр "Немезис" та "Фенікс".

"Хробачня, звісно ви ще не у фіналі, то лише початок деокупації. Подивимося нехай на сотий крок мандрів розетками протягом липня. Каскадний обвал енергосистеми півострову оголосите пізніше. Електрики і зв'язку тоді ніц не буде, тому поштовими голубами скористаєтеся", - йдеться у заяві "Мадяра".

Він також анонсував подробиці про "прикурені" цієї ночі СБС два танкери з бензином для Криму, а також палаючу нафтобазу на окупованому півострові.

Нагадаємо, від початку 2026 року СБС України наростили кількість атак в оперативній та стратегічній глибині ворога на 1150%. Крім того, військові показали список уражених цілей.

Нещодавно українські безпілотники успішно вдарили по Криму. Зокрема, СБУ вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі "Саки", вивівши з ладу одразу сім ворожих літаків, а також атакувала ангари аеродрому "Гвардійське".

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