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Українські дрони уразили ключовий енергетичний об'єкт Криму, - "Мадяр"

19:07 08.07.2026 Ср
2 хв
В окупованому Криму були "прильоти" по десятках об'єктів РФ
aimg Олена Бджола
Українські дрони уразили ключовий енергетичний об'єкт Криму, - "Мадяр" Фото: оператор дрону СБС (Віталій Носач, РБК-Україна)
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У ніч проти 8 липня Україна продовжила удари по стратегічних об'єктах РФ у Криму. Під атаками дронів були енергоміст, електропідстанції, полігон і РЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

СБС "розбирають" енергосистему Криму

"Мадяр" зазначив, що ураження отримав ключовий обʼєкт прийому електроенергії енергомостом "Кубань-Крим". Це місце входу з материка РФ на окупований півострів.

"Довжина енергомосту - 14,5 км, прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений перехідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП", - уточнив командувач СБС.

Результати уражень енергооб'єктів Криму

Протягом 1-8 липня "Птахи СБС" підпалили вже 50 енерговузлів у Криму та південній частині ТОТ.

Серед цілей у Криму:

  • пункт перетоку електроенергії "Кубань - Крим", нп Глазівка,
  • електропідстанція ПС "Нижньогірськ",
  • електропідстанція ПС "Насосна 3", нп Зелений Яр,
  • електропідстанція Новотроїцьке.

Також уражені на Луганщині:

  • електропідстанція Калинове,
  • електропідстанція Троїцьке.

Елементи ППО на Донбасі:

  • РЛС 1РЛ131 П-18, нп Зелений Яр, Донецька обл.,
  • РЛС 1РЛ131 П-18, нп Стародубівка, Донецька обл.,
  • РЛС 1Л22 "Пароль-4", нп Стародубівка, Донецька обл.

Ще СБС завдали уражень по ремонтній базі 27 ОМСБр 1 ТА (Писарівка, Луганська обл.) та полігону "Гвардійський" (Олександрівка, Херсонська обл.).

Загалом протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ "Птахи СБС" уразили 53 військові цілі, - резюмував "Мадяр"

Уночі 8 липня СБС завдали ударів по більш ніж 9 танкерах "тіньового флоту" Росії, а у Криму спровокували частковий блекаут.

Сили безпілотних систем збільшили кількість уражених танкерів "тіньового флоту" Росії до 12 з початку доби 7 липня.

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Україна Крим Сили безпілотних систем Війна Росії проти України
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