Українські дрони уразили ключовий енергетичний об'єкт Криму, - "Мадяр"
У ніч проти 8 липня Україна продовжила удари по стратегічних об'єктах РФ у Криму. Під атаками дронів були енергоміст, електропідстанції, полігон і РЛС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.
СБС "розбирають" енергосистему Криму
"Мадяр" зазначив, що ураження отримав ключовий обʼєкт прийому електроенергії енергомостом "Кубань-Крим". Це місце входу з материка РФ на окупований півострів.
"Довжина енергомосту - 14,5 км, прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений перехідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП", - уточнив командувач СБС.
Результати уражень енергооб'єктів Криму
Протягом 1-8 липня "Птахи СБС" підпалили вже 50 енерговузлів у Криму та південній частині ТОТ.
Серед цілей у Криму:
- пункт перетоку електроенергії "Кубань - Крим", нп Глазівка,
- електропідстанція ПС "Нижньогірськ",
- електропідстанція ПС "Насосна 3", нп Зелений Яр,
- електропідстанція Новотроїцьке.
Також уражені на Луганщині:
- електропідстанція Калинове,
- електропідстанція Троїцьке.
Елементи ППО на Донбасі:
- РЛС 1РЛ131 П-18, нп Зелений Яр, Донецька обл.,
- РЛС 1РЛ131 П-18, нп Стародубівка, Донецька обл.,
- РЛС 1Л22 "Пароль-4", нп Стародубівка, Донецька обл.
Ще СБС завдали уражень по ремонтній базі 27 ОМСБр 1 ТА (Писарівка, Луганська обл.) та полігону "Гвардійський" (Олександрівка, Херсонська обл.).
Загалом протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ "Птахи СБС" уразили 53 військові цілі, - резюмував "Мадяр"
Уночі 8 липня СБС завдали ударів по більш ніж 9 танкерах "тіньового флоту" Росії, а у Криму спровокували частковий блекаут.
Сили безпілотних систем збільшили кількість уражених танкерів "тіньового флоту" Росії до 12 з початку доби 7 липня.