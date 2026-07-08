Українські дрони уразили ключовий енергетичний об'єкт Криму, - "Мадяр"

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч проти 8 липня Україна продовжила удари по стратегічних об'єктах РФ у Криму. Під атаками дронів були енергоміст, електропідстанції, полігон і РЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

СБС "розбирають" енергосистему Криму "Мадяр" зазначив, що ураження отримав ключовий обʼєкт прийому електроенергії енергомостом "Кубань-Крим". Це місце входу з материка РФ на окупований півострів. "Довжина енергомосту - 14,5 км, прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений перехідний пункт ПП-2 "Крим" приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП", - уточнив командувач СБС. Результати уражень енергооб'єктів Криму Протягом 1-8 липня "Птахи СБС" підпалили вже 50 енерговузлів у Криму та південній частині ТОТ. Серед цілей у Криму: пункт перетоку електроенергії "Кубань - Крим", нп Глазівка,

електропідстанція ПС "Нижньогірськ",

електропідстанція ПС "Насосна 3", нп Зелений Яр,

електропідстанція Новотроїцьке. Також уражені на Луганщині: електропідстанція Калинове,

електропідстанція Троїцьке. Елементи ППО на Донбасі: РЛС 1РЛ131 П-18, нп Зелений Яр, Донецька обл.,

РЛС 1РЛ131 П-18, нп Стародубівка, Донецька обл.,

РЛС 1Л22 "Пароль-4", нп Стародубівка, Донецька обл. Ще СБС завдали уражень по ремонтній базі 27 ОМСБр 1 ТА (Писарівка, Луганська обл.) та полігону "Гвардійський" (Олександрівка, Херсонська обл.). Загалом протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ "Птахи СБС" уразили 53 військові цілі, - резюмував "Мадяр"