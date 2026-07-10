"Теневой флот" РФ за ночь потерял 13 судов на подходах к Крыму, - "Мадяр"

Украинские Силы беспилотных систем за ночь на 10 июля поразили 13 судов российского "теневого флота" на подходах к оккупированному Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Во что попали за ночь

По словам "Мадяра", среди 13 пораженных за ночь судов – 10 танкеров, один сухогруз, один паром и один морской буксир. Все танкеры, по его данным, идентифицированы – они входят в состав российского "теневого флота" и находятся под международными санкциями.

Общий счет кампании – 48 плавсредств за последние пять суток.

"48 единиц плавсредств поражено 'Птицами СБС' в течение 120 часов - флот системно анорексирует", - написал командующий.

Мадяр также не удержался от сарказма в адрес россиян: "Имею дилемму: отправляя танкер в Крым, червь закаляет отвагу или слабоумие?".

"Крымский рубильник off"

Отдельным направлением ночной сделки стал проект "Крымский рубильник off". В пределах него СБС "отклевали" пять электроподстанций:

ПС 110 кВ "Берегово" (нп Молочное);

ПС 110 кВ "Саки";

ПС 110 кВ "Майнаки" (Евпатория);

ПС 110 кВ "Новоозерная" (НП Медведево);

ПС 35 кВ "Медведево" (НП Медведево).

Потери россиян в Крыму и на фронте

В ночь в оперативной глубине оккупантов в Крыму и южной части ТОТ "Птицы СБС" поразили 41 военную цель. В тактической глубине в сутки - еще 426 уничтоженных окупантов. Всего за сутки ССС ликвидировали 1660 враждебных целей.