Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

"Батькивщина" выдвинула Тимошенко кандидатом в президенты

Политическая партия "Батькивщина" решила выдвинуть своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины на выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года. Соответствующее решение было принято сегодня, 22 января, в ходе торжественного сьезда Всеукраинского обьединения "Батькивщина", сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, решение о выдвижении Тимошенко кандидатом на пост президента Украины участники форума поддержали единогласно.

Форум Єднання. Урочистий з’їзд ВО «Батьківщина» у день 100-річчя української Соборності. Опубліковано Юлією Тимошенко Вівторок, 22 січня 2019 р.

Напомним, сегодняшний форум Тимошенко открыл Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. В ходе выступления Филарет призвал "Батькивщину" способствовать единению народа.

"…чтобы мы были свободными. Потому что лучше отдать жизнь, чем быть в любом ярме. Я хочу, чтобы мы помолились Господу, чтобы он благословил ваш съезд", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году Украину ожидает большой цикл выборов. Согласно прогнозам экспертов, президентская кампания не ограничится одним туром выборов, и, значит, завершится в конце апреля, плавно перейдя в кампанию парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября.

Как известно, президентская кампания в Украине официально стартовала в конце декабря 2018. Центральная избирательная комиссия 31 декабря объявила о начале избирательного процесса, и уже с этого дня кандидаты могут выдвигаться на президентский пост.

По мнению политологов, за три месяца до президентских и за десять до парламентских выборов социология электоральных симпатий может формировать лишь предварительную картину.

Согласно результатам опросу Центра "Социс", проведенного с 8 по 18 декабря, во второй тур выборов президента, если бы они проходили в ближайшее в то время воскресенье, вышли бы Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

По данным исследования, лидер "Батькивщины" набрала бы 14,4% от тех, кто пойдет на выборы, а действующий глава государства - 10,8%. На третьей позиции оказался шоумен Владимир Зеленский с результатом 9,4%.

Напомним, по состоянию на 21 января, документы о регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года подали в Центральную избирательную комиссию 22 человека. При этом зарегистрированы кандидатами 12 человек.