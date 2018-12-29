Во второй тур президентских выборов выходят Порошенко и Тимошенко, - соцопрос

Иллюстративное фото (socis.kiev.ua)

Голосовать собираются 76,7% респондентов

Во второй тур выборов президента, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, выходят лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Центра "Социс", проведенного с 8 по 18 декабря.

Согласно данным опроса, лидер "Батькивщины" набрала бы 14,4% от тех, кто пойдет на выборы, а действующий глава государства - 10,8%. На третьей позиции - шоумен и ведущий программ на канале "1+1" Владимир Зеленский с результатом 9,4%. Четвертую-пятую позицию делят Анатолий Гриценко и Олег Ляшко (соответственно 7,2% и 7,1%). Юрий Бойко набирает 6%, Александр Шевченко - 4,1%, Андрей Садовый - 3,4%, Святослав Вакарчук - 3,1%, Евгений Мураев - 2,5%, Александр Вилкул - 1,1%. Голосовать собираются 76,7%.

Большинство избирателей считают, что на выборах победят или Тимошенко (23,5%), или Порошенко (20,8%). Лишь 4,9% верят в победу Владимира Зеленского; 2,9% - Юрия Бойко и 2,4% - Анатолия Гриценко. Почти 47% считают, что существует большая угроза российского вмешательства в выборы президента Украины, 30% не видят такой угрозы, 23% - отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился по выборке, которая репрезентует взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет), деление на регионы и тип поселения (город/село). Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Фото: результаты опроса (socis.kiev.ua)

Накануне, 28 декабря, были обнародованы результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года. В нем также во второй тур выходят Юлия Тимошенко и Петр Порошенко с показателем соответственно 16,1% и 13,8%, от тех, кто придет на выборы. Третий - Владимир Зеленский - 8,8% . Поддержка одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко составляет 8,4%, председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 6,8%, главы "Радикальной партии" Олега Ляшко - 6,9%.