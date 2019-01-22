ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Филарет присутствует на форуме Тимошенко

Новости » Выборы 2019    22.01.2019 - 11:26
Филарет присутствует на форуме Тимошенко
Фото: Филарет (РБК-Украина)

Сегодня в Киеве проходит партийный съезд "Батькивщины"

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет присутствует на съезде Всеукраинского объединения "Батькивщина", на котором ожидается, что лидера партии Юлию Тимошенко выдвинут кандидатом в президенты. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, сегодня проходит съезд "Батькивщины" с целью выдвижения кандидата на пост президента на очередных выборах 31 марта 2019 года. В начале съезда к участникам обратился Филарет.

"Если хотим иметь украинское государство, иметь в этом государстве свободу и независимость, надо объединяться", - сказал он.

Филарет также призвал "Батькивщину" способствовать единению народа.

"…чтобы мы были свободными. Потому что лучше отдать жизнь, чем быть в любом ярме. Я хочу, чтобы мы помолились Господу, чтобы он благословил ваш съезд", - добавил Филарет.

Филарет присутствует на форуме Тимошенко

Фото: выступление Филарета на съезде "Батькивщины" (РБК-Украина)

Напомним, накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты нардепа Александра Шевченко и экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Отметим, накануне координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что Украина не может запретить россиянам быть наблюдателями на выборах.

 

 

Филарет считает неверным название Православной церкви Украины Филарет назвал условия передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко БатькивщинаТимошенко
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь