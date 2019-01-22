Филарет присутствует на форуме Тимошенко

Фото: Филарет (РБК-Украина)

Сегодня в Киеве проходит партийный съезд "Батькивщины"

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет присутствует на съезде Всеукраинского объединения "Батькивщина", на котором ожидается, что лидера партии Юлию Тимошенко выдвинут кандидатом в президенты. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, сегодня проходит съезд "Батькивщины" с целью выдвижения кандидата на пост президента на очередных выборах 31 марта 2019 года. В начале съезда к участникам обратился Филарет.

"Если хотим иметь украинское государство, иметь в этом государстве свободу и независимость, надо объединяться", - сказал он.

Филарет также призвал "Батькивщину" способствовать единению народа.

"…чтобы мы были свободными. Потому что лучше отдать жизнь, чем быть в любом ярме. Я хочу, чтобы мы помолились Господу, чтобы он благословил ваш съезд", - добавил Филарет.

Фото: выступление Филарета на съезде "Батькивщины" (РБК-Украина)

Напомним, накануне Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты нардепа Александра Шевченко и экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Отметим, накануне координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что Украина не может запретить россиянам быть наблюдателями на выборах.