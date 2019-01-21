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Выборы-2019: документы в ЦИК подали 22 человека

Новости » Выборы 2019    21.01.2019 - 18:16
Выборы-2019: документы в ЦИК подали 22 человека
Фото: ЦИК (УНИАН)

Отказано в регистрации четырем лицам

Документы о регистрации кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года подали в Центральную избирательную комиссию 22 человека. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

При этом зарегистрированы кандидатами на данный момент 12 человек.

"По состоянию на 21 января, документы о регистрации кандидатами подали 22 человека. Решением ЦИК кандидатами зарегистрированы уже 12 человек", - сообщил Хивренко.

По его словам, четырем лицам было отказано в регистрации из-за невнесения залога или нарушения порядка предоставления документов комиссии.

Также в ЦИК отметили, что некоторые вопросы регистрации нескольких человек кандидатами сейчас находятся на рассмотрении.

Напомним, лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко подал документы в ЦИК о регистрации кандидатом на пост президента.

РБК-Украина также писало, что комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины. Так, кандидатами в президенты зарегистрировали нардепа Александра Шевченко и экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Добавим также, Центризбирком отказал в регистрации кандидатом на выборах президента 31 марта 2019 года Владимиру Василенко, поскольку он не внес денежный залог.

Выборы-2019: Ляшко подал документы в ЦИК ЦИК отказал в регистрации кандидатом еще одному самовыдвиженцу
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссияпрезидентские выборы
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