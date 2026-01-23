UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

За Тимошенко внесли заставу в розмірі 33 млн гривень, - ВАКС

Фото: Юлія Тимошенко, нардеп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

За лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко внесли повну суму застави.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Сума застави для Тимошенко, яку раніше визначив суд, становить 33 млн гривень.

Більш детальних деталей у ВАКС не розкрили.

Справа Тимошенко

Нагадаємо, 13 січня НАБУ і САП повідомили про викриття лідера однієї з парламентських фракцій, яка, за інформацією правоохоронців, пропонувала депутатам хабарі за голосування щодо конкретних законопроектів.

Пізніше з'ясувалося, що йдеться про лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Також НАБУ оприлюднило прослушку, згідно з якою Тимошенко домовлялася з окремими депутатами про винагороду за лояльне голосування.

Сама Тимошенко спростовує всі звинувачення на її адресу і запевняє, що це "політично вмотивована" справа перед можливими виборами в Україні.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 млн гривень. Також підозрювану зобов'язали прибувати до НАБУ, не виїжджати за межі Київської області, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, здати закордонний паспорт і не лише.

Вже 20 січня джерела РБК-Україна повідомили, що за Юлію Тимошенко внесли близько третини суми застави.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУТимошенкоСудКорупціяВерховна радаЗапобіжний захід