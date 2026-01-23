За Тимошенко внесли заставу в розмірі 33 млн гривень, - ВАКС

Справа Тимошенко

Нагадаємо, 13 січня НАБУ і САП повідомили про викриття лідера однієї з парламентських фракцій, яка, за інформацією правоохоронців, пропонувала депутатам хабарі за голосування щодо конкретних законопроектів.

Пізніше з'ясувалося, що йдеться про лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Також НАБУ оприлюднило прослушку, згідно з якою Тимошенко домовлялася з окремими депутатами про винагороду за лояльне голосування.

Сама Тимошенко спростовує всі звинувачення на її адресу і запевняє, що це "політично вмотивована" справа перед можливими виборами в Україні.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 млн гривень. Також підозрювану зобов'язали прибувати до НАБУ, не виїжджати за межі Київської області, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, здати закордонний паспорт і не лише.

Вже 20 січня джерела РБК-Україна повідомили, що за Юлію Тимошенко внесли близько третини суми застави.