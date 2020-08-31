У Тимошенко требуют создать ВСК, которая бы разобралась с махинациями в атомной энергетике

Фото: Сергей Солодченко (facebook.com)

"Батькивщина" просит Разумкова вынести на рассмотрение парламента их законопроекты

Партия "Батькивщина" призывает парламент немедленно создать ВСК, которая бы разобралась с махинациями в отечественной атомной энергетике. По слом представителей партии, пренебрегать рассмотрением неотложных вопросов во время очередной сессии недопустимо.

Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев во время выступления на заседании согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов.

"Те эксперименты, которые начались на фоне повышения минимальной заработной платы на 270 гривен, уменьшение в течение последних трех месяцев тарифов на 2, 3, 5%, а потом их поднятие в полтора раза, то что происходит сегодня с минимальной пенсией, - это факторы, которые влияют в целом на ситуацию, когда все правительства мира, независимо от экономического развития, стимулируют своего гражданина и своего потребителя. Если вы считаете, что 270 гривен, которые добавляете к минимальной заработной платы, - это стимулирование, то, на мой взгляд, - это крах, куда нас дальше толкает правительство и его экономическая политика", - заявил Соболев.

Он также призвал создать ВСК, которая бы разобралась с махинациями, которые происходят с отечественной атомной энергетикой.

"Разве никто не знает, что государственная компания умышленно доводится до банкротства из-за специально заниженных тарифов? А когда исполняющий обязанности, дежурный руководитель этой компании криком кричит, обращаясь к правительству, народным депутатам остановить это немедленно, то мы будем останавливать это через пол года, когда самая дешевая электроэнергия окажется самой дорогой, потому что компания будет банкротом? То, что сейчас происходит - недопустимо. Я не хочу быть могильщиком атомной энергетики в стране. Нужно регулировать это соответствующими законопроектами, в частности и инициативами депутатов "Батькивщины", - добавил Соболев.

Народный депутат также обратился к председателю Верховной рады и напомнил о его обещании выносить на рассмотрение все законопроекты. Сергей Соболев отметил, что, к сожалению, законопроектов фракции "Батькивщина" нет в перечне.

"55 законопроектов, которые касаются вопроса энергетики, газовой безопасности, вопросы социальной защиты, вопросы урегулирования контроля за офшорными юрисдикциями - ни один из этих законопроектов не был включен в повестку дня. Сколько это может продолжаться?" - спросил парламентарий.

Резюмируя, Соболев отметил, если "мы не вернемся к урегулированию тех ошибок, которые наделали, принимая изменения в земельный кодекс, то нас не спасет ни 2021, ни 2024 год".

"Тогда уже будет поздно, потому что все сделки будут закладываться именно сейчас. Еще раз посмотрите на повестку дня. У нас не так много сессионных недель для того, чтобы пренебрегать теми вопросами, которые действительно являются необходимыми", - подытожил Соболев.

Напомним, во вторник, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной рады. Осенью парламентарии рассмотрят законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за коронавірусну инфекцию.