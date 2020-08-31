У Тимошенко вимагають створити ТСК, яка б розібралася з оборудками в атомній енергетиці

Фото: Сергій Солодченко (facebook.com)

"Батьківщина" просить Разумкова винести на розгляд парламенту їх законопроекти

Фракція "Батьківщина" закликає парламент негайно створити ТСК, яка б розібралася з оборудками в вітчизняній атомній енергетиці. За словами представників партії, нехтувати розглядом нагальних питань під час чергової сесії неприпустимо.

Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв під час виступу на засіданні погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів.

"Ті експерименти, які почалися на фоні підвищення мінімальної заробітної плати на 270 гривень, зменшення протягом останніх трьох місяців тарифів на 2, 3, 5%, а потім їх підняття у півтора раза, те що відбувається сьогодні із мінімальною пенсією, - це фактори, які впливають загалом на ситуацію, коли всі уряди світу незалежно від економічного розвитку, стимулюють свого громадянина та свого споживача. Якщо ви вважаєте, що 270 гривень, які додаєте до мінімальної заробітної плати, - це стимулювання, то, на мій погляд, - це крах, куди нас далі штовхає уряд та його економічна політика", - заявив Соболєв.

Він також закликав створити ТСК, яка б розібралася з оборудками, що відбуваються із вітчизняною атомною енергетикою.

"Хіба ніхто не знає, що державна компанія умисно доводиться до банкрутства через спеціально занижені тарифи? А коли виконувач обов’язків, черговий керівник цієї компанії криком кричить, звертаючись до уряду, народних депутатів зупинити це негайно, то ми будемо зупиняти це через пів року, коли найдешевша електроенергія виявиться найдорожчою, бо компанія буде банкрутом? Те, що зараз відбувається - неприпустимо. Я не хочу бути могильником атомної енергетики в країні. Потрібно врегульовувати це відповідними законопроектами, зокрема й ініціативами депутатів "Батьківщини", - додав Соболєв.

Народний депутат також звернувся до голови Верховної ради й нагадав про його обіцянку виносити на розгляд усі законопроекти. Сергій Соболєв зауважив, що, на жаль, законопроектів фракції "Батьківщина" немає у переліку.

"55 законопроектів, які стосуються питання енергетики, газової безпеки, питання соціального захисту, питання врегулювання контролю за офшорними юрисдикціями - жоден із цих законопроектів не включений у порядок денний. Скільки це може продовжуватися?" - запитав парламентар.

Резюмуючи, Соболєв наголосив, якщо" ми не повернемося до врегулювання тих помилок, які наробили, ухвалюючи зміни в земельний кодекс, то нас не врятує ні 2021, ні 2024 рік".

"Тоді вже буде пізно, бо всі оборудки будуть закладатися саме зараз. Ще раз подивіться на порядок денний. В нас не так багато сесійних тижнів для того, щоб нехтувати тими питаннями, які дійсно є необхідними", - підсумував Соболєв.

Нагадаємо, у вівторок, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної ради. Восени парламентарі розглянуть законопроект про державний бюджет на 2021 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада під час нової сесії восени 2020 року не планує повертатися до специфічного режиму роботи, який був запроваджений через коронавірусну інфекцію.