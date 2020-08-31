Завтра стартует четвертая сессия Верховной рады: что рассмотрят нардепы

Фото: Рада (РБК-Украина)

Во вторник, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной рады. Осенью парламентариям предстоит рассмотреть законопроект про государственный бюджет на 2021 год.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Старт сезона: какие законы Рада рассмотрит на новой сессии".

Замглавы фракции СН Евгения Кравчук говорит в комментарии изданию, что дискуссии по бюджету будут однозначно.

"Кроме главного бюджетного комитета, они будут концентрироваться и в тех комитетах, которые являются профильными для тех или иных министерств по отраслям. Так было и в прошлом году, и во время нынешнего секвестра", - сказала она.

Также депутатам придется возвращаться к вопросу Донбасса. В декабре прошлого года Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса еще на год - до 31 декабря 2020 года.

"С января заканчивается действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. И его нужно либо, по крайней мере, продлить на год, либо понять, будет ли какая-то новая редакция. Этот вопрос неизбежно возникнет в декабре, но он не зависит исключительно от Верховной рады. Многое будет зависеть от нормандской встречи в Берлине и от процесса переговоров", - объяснила Евгения Кравчук.

Также Рада возьмется за второе чтение законопроектов про всеукраинский референдум и про локализацию, за блок финансовых инициатив. В частности, законопроект про Бюро экономической безопасности (№3087-д), который депутаты дорабатывали к первому чтению.

Кроме того, на первую пленарную неделю в комитете хотят вынести еще пять законопроектов. Первый - об освобождении от уплаты туристического сбора переселенцев. Второй - об освобождении от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений об админнарушениях.

Третий и четвертый (№3476, №3477) касаются поддержки производства электрического транспорта в Украине. Пятый документ (№ 3016-д) - о совершенствовании механизма взимания акцизного налога при реализации табачных изделий.

Также на этой сессии депутаты перейдут к рассмотрению во втором чтении законопроекта президента о так называемых инвестиционных нянях (о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, №3760). В конце июля Рада уже приняла этот документ за основу.

Еще один президентский документ, к которому в ближайшее время планируют приступить в парламенте - законопроект о поддержке креативных индустрий (№ 3851).

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 25 августа.