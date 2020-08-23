Рада не планирует возвращаться к специфическому режиму на новой сессии

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Депутаты будут работать в обычном режиме, несмотря на пандемию

Верховная рада во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за коронавирусной инфекции. Заседания будут проводиться в обычном режиме.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сказал во время брифинга возле парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

"Возвращаться к специфическому режиму работы, который у нас был, когда проводили исключительно внеочередные заседания, пока что ни я лично, ни руководство Верховной рады, насколько мне известно, и депутатский корпус, не планируют", - сказал он.

В то же время Разумков сообщил, что заседания парламентских комитетов, как и ранее, будут проводиться в удаленном режиме.

"Эта практика сохраняется, и она действительно неплохая", - добавил спикер парламента.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 25 августа.

Отметим, на внеочередную сессию вынесен законопроект, согласно которому минимальная зарплата в Украине будет повышена до 5 000 гривен.