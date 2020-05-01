Тимошенко призвала остановить коррупционные схемы в "Нафтогазе"

Власть отказываются расследовать коррупцию в НАК "Нафтогаз", свидетельством чего является отказ представителей партии "Слуга народа" принимать решения не в пользу "Нафтогаза" во Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части бюджета. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам второго заседания ВСК, передает РБК-Украина.

Тимошенко заявила, что парламентской следственной комиссии были переданы доказательства о том, что за последние четыре года НАК "Нафтогаз" не доплатил в государственный бюджет минимум 72 миллиарда гривен.

"Коррупционная модель НАК "Нафтогаз" была включена в повестку дня временной следственной комиссии, и мы надеялись, что она будет рассмотрена. Мы могли уже сегодня на заседании ВСК принято решение о том, чтобы НАК "Нафтогаз" доплатил эти 72 миллиарда гривен и внести в Верховную Раду законопроект, который обязывает "Нафтогаз" перечислить эти деньги в бюджет. Но все без исключения народные депутаты от партии "Слуга народа", которые входят в ВСК, проголосовали за то, чтобы вопрос "Нафтогаза" вообще не рассматривать", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, такие действия представителей монобольшинства свидетельствуют о стремлении скрыть коррупцию в "Нафтогазе", не давая возможности привлечь к ответственности виновных.

"Мы будем настаивать на том, чтобы Комиссия рассмотрела вопрос НАК "Нафтогаз", чтобы страна услышала, чтобы парламент услышал, какие деньги забраны у государства, в то время, когда страна стоит на коленях и по копеечке выпрашивает у МВФ кредиты. Украина не бедная, Украина - богатая, и мы можем сегодня помочь и людям, и предпринимателям пережить коронавирус, разрушение экономики. Мы доведем дело до конца. Миллиарды гривен, которые сегодня воруются из бюджета, будут возвращены людям", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию злоупотреблений в государственном бюджете изучит работу правительства за весь 2019 год.

24 апреля на внеочередном заседании Верховная рада приняла создание ВСК относительно злоупотреблений в государственном бюджете, за проект проголосовали 324 парламентария.

Ранее фракция "Слуга народа" подала изменения в постановление о ВСК по расследованию злоупотреблений в государственном бюджете. В частности, предлагалось изменить период расследования с 1 сентября 2019 года на 1 января 2019 года до нынешнего времени.