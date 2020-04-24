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Рада создала ВСК для расследования злоупотреблений с госбюджетом

Новости » Политика     24.04.2020 - 14:17
Рада создала ВСК для расследования злоупотреблений с госбюджетом
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3358

На внеочередном заседании в пятницу Верховная рада одобрила создание Временной следственной комиссии по злоупотреблениям в государственном бюджете, передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовали 324 парламентария.

Так, парламентарии приняли постановление №3358 "Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета".

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала, что на внеочередном заседании в пятницу Верховная рада рассмотрит постановление о создании ВСК по злоупотреблениям в государственном бюджете. Нардеп подчеркивала, что постановление о создании ВСК фракция СН будет поддерживать. Фракция также определилась с делегатами.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рекомендовал парламенту рассмотреть постановление о создании ВСК по злоупотреблениям в государственном бюджете с учетом замечаний комитета по изменению персонального состава комиссии.

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