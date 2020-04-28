СН подала изменения в постановление о ВСК по расследованию злоупотреблений в госбюджете

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проектом предлагается включить в состав комиссии еще одного нардепа

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления №3400 "О внесении изменений в постановление ВР "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ был зарегистрирован в понедельник, 27 апреля. Его автор - замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Проектом предлагается установить, что основной задачей ВСК является расследование обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к недополучению доходов госбюджета Украины в особо крупных размерах, в период с января 2019 года по настоящее время (вместо "с 1 сентября 2019 года").

Кроме того, в состав комиссии предполагается включить еще одного нардепа от СН - Марьяна Заблоцкого.

Напомним, ранее Корниенко анонсировал подачу изменений в постановление о создании ВСК. Он отмечал, что расследоваться должны действия правительств под руководством Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании в прошлую пятницу Верховная рада одобрила создание ВСК по злоупотреблениям в государственном бюджете, за проект проголосовали 324 парламентария.

Отметим, в понедельник постановление было обнародовано в издании "Голос Украины".