Тимошенко закликала зупинити корупційні схеми в "Нафтогазі" 

Влада відмовляються розслідувати корупцію в НАК "Нафтогаз", свідченням чого є відмова представників партії "Слуга народу" приймати рішення не на користь "Нафтогазу" у Тимчасовій слідчій комісії Верховної ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини бюджету. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами другого засідання ТСК, передає РБК-Україна.

Тимошенко заявила, що парламентській слідчій комісії були передані докази про те, що за останні чотири роки НАК "Нафтогаз" не доплатив до державного бюджету мінімум 72 мільярди гривень.

"Корупційна модель НАК "Нафтогаз" була включена в порядок денний тимчасової слідчої комісії, й ми сподівалися, що вона буде розглянута. Ми могли вже сьогодні на засіданні ТСК ухвалити рішення про те, щоб НАК "Нафтогаз" доплатив ці 72 мільярди гривень і вже внести до Верховної Ради законопроєкт, який зобов’язує "Нафтогаз" перерахувати ці гроші у бюджет. Але всі без винятку народні депутати від партії "Слуга народу", які входять у ТСК, проголосували за те, щоб питання "Нафтогазу" взагалі не розглядати", - сказала Тимошенко.

На її думку, такі дії представників монобільшості свідчать про бажання приховати корупцію в "Нафтогазі", не даючи можливості притягнути до відповідальності винних.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб ТСК розглянула питання НАК "Нафтогаз", щоб країна почула, щоб парламент почув, які гроші забрані в держави, в той час, коли країна стоїть на колінах і по копієчці випрошує в МВФ кредити. Україна не бідна, Україна - заможна, і ми можемо сьогодні допомогти та людям, і підприємцям пережити коронавірус, руйнацію економіки. Ми доведемо справу до кінця. Мільярди гривень, які сьогодні крадуться з бюджету, буде повернуто людям", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тимчасова слідча комісія Верховної ради з розслідування зловживань у державному бюджеті вивчить роботу уряду за весь 2019 рік.

24 квітня на позачерговому засіданні Верховна рада схвалила створення ТСК щодо зловживань у державному бюджеті, за проект проголосували 324 парламентарії.

Раніше фракція "Слуга народу" подала зміни в постанову про ТСК з розслідування зловживань у державному бюджеті. Зокрема, пропонувалося змінити період розслідування з 1 вересня 2019 року на 1 січня 2019 року до нинішнього часу.