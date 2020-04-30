ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВСК расследует злоупотребления Кабмина в госбюджете за весь 2019 год

Новости » Политика     30.04.2020 - 14:08
ВСК расследует злоупотребления Кабмина в госбюджете за весь 2019 год
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Расследование будет проводиться независимо от того, чей был Кабмин

Временная следственная комиссия Верховной рады по расследованию злоупотреблений в госбюджете изучит работу правительства за весь 2019 год. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ВСК будет расследовать работу правительства в период этого времени независимо от того, чей это был Кабмин.

"Я думаю, что будут изучаться материалы за весь промежуток времени, в который будут делегированы полномочия этой комиссии. То есть за весь 2019-й год, в независимости от того, чей это был Кабмин", - заявил Разумков.

Напомним, 24 апреля на внеочередном заседании Верховная рада одобрила создание ВСК по злоупотреблениям в государственном бюджете, за проект проголосовали 324 парламентария.

В понедельник постановление было обнародовано в издании "Голос Украины".

Ранее фракция "Слуга народа" подала изменения в постановление о ВСК по расследованию злоупотреблений в госбюджете. В частности, предлагалось изменить период расследования с 1 сентября 2019 года на 1 января 2019 года до нынешнего времени.

Кабмин и Рада не смогли создать антикризисный штаб по борьбе с COVID-19 Открытие рынков в Украине: опубликовано решение правительства
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныПарламентрасследованиеВСКБюджет 2020
News
On Top