За Тимошенко почали вносити заставу, - джерела

Що передувало

Нагадаємо, 13 січня пізно ввечері НАБУ і САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до інших фракцій, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Згодом стало відомо, що НАБУ та САП повідомили Тимошенко про підозру за ч. 4 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

За версією слідства, лідерка фракції ініціювала переговори щодо створення механізму виплат окремим парламентарям в обмін на "потрібні" голосування у Верховній Раді. Головним доказом у справі є аудіозаписи, оприлюднені правоохоронцями.

Вдень 14 січня речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк підтвердила РБК-Україна, що Тимошенко оголосили про підозру.

Крім того, в НАБУ оприлюднили матеріали прослуховування нардепа Юлії Тимошенко. На записах прослуховування вона домовляється з народними депутатами та веде планування схеми.

Також за даними Постолюк, для Тимошенко просять заставу у розмірі 50 млн гривень з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, але суд зменшив цю суму до 33,3 млн гривень.