За Тимошенко начали вносить залог, - источники

Что предшествовало

Напомним, 13 января поздно вечером НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к другим фракциям, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Впоследствии стало известно, что НАБУ и САП сообщили Тимошенко о подозрении по ч. 4 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, лидер фракции инициировала переговоры о создании механизма выплат отдельным парламентариям в обмен на "нужные" голосования в Верховной Раде. Главным доказательством по делу являются аудиозаписи, обнародованные правоохранителями.

Днем 14 января пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк подтвердила РБК-Украина, что Тимошенко объявили о подозрении.

Кроме того, в НАБУ обнародовали материалы прослушивания нардепа Юлии Тимошенко. На записях прослушивания она договаривается с народными депутатами и ведет планирование схемы.

Также по данным Постолюк, для Тимошенко просят залог в размере 50 млн гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей, но суд уменьшил эту сумму до 33,3 млн гривен.