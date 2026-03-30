Не тільки Угорщина: названо п'ять країн ЄС, де послідовно підривають демократію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Таких висновків організація дійшла у своєму звіті за 2026 рік, який ґрунтується на даних понад 40 неурядових організацій із 22 країн. У Liberties назвали ці уряди "руйнівниками", які активно послаблюють правові та демократичні механізми.

Де зафіксували найбільший регрес

У звіті зазначається, що особливо помітний регрес зафіксували у Словаччині під керівництвом прем’єр-міністра Роберта Фіцо. За оцінкою організації, погіршення відбулося одразу в кількох сферах - від правосуддя і боротьби з корупцією до свободи медіа та системи стримувань і противаг.

Схожу оцінку Liberties дала і Болгарії. Водночас Угорщину, де Віктор Орбан перебуває при владі вже 16 років, автори звіту фактично винесли в окрему категорію, наголосивши, що країна продовжує ухвалювати "дедалі більш регресивні закони та політику без жодних ознак змін".

Які країни назвали "повзунами"

Окремо організація виділила групу країн, де верховенство права погіршується не системно, але в окремих напрямах. До так званих "повзунів" зарахували Бельгію, Данію, Францію, Німеччину та Швецію - держави, які традиційно вважалися міцними демократіями.

Хто потрапив до групи "стагнаторів"

Ще вісім країн - Чехію, Естонію, Грецію, Ірландію, Литву, Нідерланди, Румунію та Іспанію - у звіті визначили як "стагнаторів". Це означає, що ситуація з верховенством права там суттєво не поліпшується, але й не демонструє різкого погіршення.

До цієї ж категорії автори віднесли й Польщу. У Liberties зауважили, що уряд Дональда Туска намагається відновити незалежність ключових інституцій, зокрема судової системи, однак його дії стримує президентське вето. Правозахисники вважають, що польський приклад показує, "наскільки складним і крихким може бути відновлення порушеної інституційної незалежності".

Єдиною країною, яка, за оцінкою організації, активно покращує стандарти верховенства права, стала Латвія.