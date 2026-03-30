Не только Венгрия: названы пять стран ЕС, где последовательно подрывают демократию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

К таким выводам организация пришла в своем отчете за 2026 год, который основывается на данных более 40 неправительственных организаций из 22 стран. В Liberties назвали эти правительства "разрушителями", которые активно ослабляют правовые и демократические механизмы.

Где зафиксировали наибольший регресс

В отчете отмечается, что особенно заметный регресс зафиксировали в Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо. По оценке организации, ухудшение произошло сразу в нескольких сферах - от правосудия и борьбы с коррупцией до свободы СМИ и системы сдержек и противовесов.

Похожую оценку Liberties дала и Болгарии. В то же время Венгрию, где Виктор Орбан находится у власти уже 16 лет, авторы отчета фактически вынесли в отдельную категорию, отметив, что страна продолжает принимать "все более регрессивные законы и политику без каких-либо признаков изменений".

Какие страны назвали "ползунами"

Отдельно организация выделила группу стран, где верховенство права ухудшается не системно, но в отдельных направлениях. К так называемым "ползунам" причислили Бельгию, Данию, Францию, Германию и Швецию - государства, которые традиционно считались крепкими демократиями.

Кто попал в группу "стагнаторов"

Еще восемь стран - Чехию, Эстонию, Грецию, Ирландию, Литву, Нидерланды, Румынию и Испанию - в отчете определили как "стагнаторов". Это означает, что ситуация с верховенством права там существенно не улучшается, но и не демонстрирует резкого ухудшения.

К этой же категории авторы отнесли и Польшу. В Liberties отметили, что правительство Дональда Туска пытается восстановить независимость ключевых институтов, в частности судебной системы, однако его действия сдерживает президентское вето. Правозащитники считают, что польский пример показывает, "насколько сложным и хрупким может быть восстановление нарушенной институциональной независимости".

Единственной страной, которая, по оценке организации, активно улучшает стандарты верховенства права, стала Латвия.