Не только Венгрия: названы пять стран ЕС, где последовательно подрывают демократию

16:58 30.03.2026 Пн
Даже в государствах, которые традиционно считались крепкими демократиями, есть проблемы
Мария Науменко
Европейская правозащитная организация Liberties заявила, что правительства пяти стран ЕС "последовательно и намеренно" подрывают верховенство права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

К таким выводам организация пришла в своем отчете за 2026 год, который основывается на данных более 40 неправительственных организаций из 22 стран. В Liberties назвали эти правительства "разрушителями", которые активно ослабляют правовые и демократические механизмы.

Где зафиксировали наибольший регресс

В отчете отмечается, что особенно заметный регресс зафиксировали в Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо. По оценке организации, ухудшение произошло сразу в нескольких сферах - от правосудия и борьбы с коррупцией до свободы СМИ и системы сдержек и противовесов.

Похожую оценку Liberties дала и Болгарии. В то же время Венгрию, где Виктор Орбан находится у власти уже 16 лет, авторы отчета фактически вынесли в отдельную категорию, отметив, что страна продолжает принимать "все более регрессивные законы и политику без каких-либо признаков изменений".

Какие страны назвали "ползунами"

Отдельно организация выделила группу стран, где верховенство права ухудшается не системно, но в отдельных направлениях. К так называемым "ползунам" причислили Бельгию, Данию, Францию, Германию и Швецию - государства, которые традиционно считались крепкими демократиями.

Кто попал в группу "стагнаторов"

Еще восемь стран - Чехию, Эстонию, Грецию, Ирландию, Литву, Нидерланды, Румынию и Испанию - в отчете определили как "стагнаторов". Это означает, что ситуация с верховенством права там существенно не улучшается, но и не демонстрирует резкого ухудшения.

К этой же категории авторы отнесли и Польшу. В Liberties отметили, что правительство Дональда Туска пытается восстановить независимость ключевых институтов, в частности судебной системы, однако его действия сдерживает президентское вето. Правозащитники считают, что польский пример показывает, "насколько сложным и хрупким может быть восстановление нарушенной институциональной независимости".

Единственной страной, которая, по оценке организации, активно улучшает стандарты верховенства права, стала Латвия.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже длительное время остается одним из самых проблемных партнеров для Евросоюза. Недавно он заблокировал решение по кредиту для Украины, которое ранее сам же поддержал.

В Брюсселе это вызвало резкую реакцию. Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что такие действия неприемлемы и подрывают работу европейских институтов.

В ответ Евросоюз заблокировал для Венгрии кредитный план на сумму более 16 млрд евро.

