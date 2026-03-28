"Той, хто з Орбаном - допомагає Кремлю": Сікорський зробив різку заяву

18:45 28.03.2026 Сб
2 хв
Підтримка політики Угорщини є прямою допомогою Росії
aimg Сергій Козачук
"Той, хто з Орбаном - допомагає Кремлю": Сікорський зробив різку заяву Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)

Підтримка політики прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана прямо допомагає країні-агресору, оскільки він систематично блокує ініціативи ЄС щодо допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X.

Читайте також: "Віктор заслужив свій орден Леніна": Сікорський та Сійярто посперечалися через Орбана

Чому політика Угорщини вигідна РФ

За словами польського міністра, позиція офіційного Будапешта створює суттєві перешкоди для європейської єдності.

Сікорський наголосив, що дії угорського уряду мають конкретні наслідки для безпеки регіону.

"Москва підтримує Орбана, бо він саботує Європейський Союз, блокує санкції та фінансування України", - підкреслив очільник МЗС Польщі.

Він також додав, що у цьому питанні існує пряма залежність, яку не варто ігнорувати при оцінці дій європейських політиків.

"Тож той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це справді так просто", - заявив Сікорський.

Проблеми Орбана всередині Угорщини

Нагадаємо, позиції чинного прем'єра Угорщини суттєво похитнулися на тлі передвиборчої кампанії. Нещодавно Віктора Орбана несподівано освистали на мітингу у місті Дьєр, яке раніше вважалося оплотом його партії. У відповідь на протести політик звинуватив присутніх у "роботі на Україну".

Водночас соціологічні опитування свідчать про падіння рейтингів влади. Опозиційна партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра наростила відрив від правлячої коаліції до 23% серед активних виборців, що може забезпечити їй конституційну більшість.

На тлі можливого програшу в Будапешті припускають, що Орбан може не визнати результати виборів та вдатися до радикальних кроків для утримання влади, як він уже намагався зробити у 2006 році.

