"Той, хто з Орбаном - допомагає Кремлю": Сікорський зробив різку заяву

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в X .

"Тож той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це справді так просто", - заявив Сікорський.

Він також додав, що у цьому питанні існує пряма залежність, яку не варто ігнорувати при оцінці дій європейських політиків.

Проблеми Орбана всередині Угорщини

Нагадаємо, позиції чинного прем'єра Угорщини суттєво похитнулися на тлі передвиборчої кампанії. Нещодавно Віктора Орбана несподівано освистали на мітингу у місті Дьєр, яке раніше вважалося оплотом його партії. У відповідь на протести політик звинуватив присутніх у "роботі на Україну".

Водночас соціологічні опитування свідчать про падіння рейтингів влади. Опозиційна партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра наростила відрив від правлячої коаліції до 23% серед активних виборців, що може забезпечити їй конституційну більшість.

На тлі можливого програшу в Будапешті припускають, що Орбан може не визнати результати виборів та вдатися до радикальних кроків для утримання влади, як він уже намагався зробити у 2006 році.