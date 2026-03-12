"Тільки руйнування": NYT дізналася про радикальний план Гегсета в Ірані

Трамп пояснює війну в Ірані ядерною загрозою. Але міністр оборони Гегсет говорить не про безпеку, а про помсту, і розуміти таку риторику дуже важливо.

Як пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times , про це розповів журналіст Ґреґ Джаффе.

Як на світогляд Гегсета повпливав його досвід в Іраку

Ще у 2005 році молодий Гегсет добровільно пішов служити в Ірак після того, як прочитав про теракт, де загинули 18 дітей. Тоді він говорив про боротьбу зі злом і моральний обов'язок.

Після повернення він активно підтримував стратегію генерала Петреуса - захист мирного населення, відбудова міст, взаємодія з місцевими лідерами. Але згодом щось змінилось.

"Сипати смерть і руйнування цілодобово"

За даними журналіста, сьогодні Гегсет описує місію в Ірані зовсім інакше. "Їхня війна проти американців стала нашою відплатою", - заявив він. Мету операції він формулює як необхідність "цілодобово сипати смерть і руйнування з неба".

Назву для операції також підписував особисто Гегсет - "Епічна лють". Раніше Пентагон обирав назви на кшталт "Непохитна свобода". Це не просто назва - за даними NYT, вона навмисно відображає риторику відплати.

Чому він так думає

За даними NYT, Гегсет переконаний: саме "високі ідеали" довели США до поразок в Іраку та Афганістані. На його думку, сила армії - не в моральній меті, а в здатності знищувати ворога. Все інше він вважає відволіканням і слабкістю.

"Це не 2003 рік. Це не нескінченне державотворення", - сказав він у Пентагоні.

Критики такого підходу попереджають: без моральної мети солдати можуть залишитись наодинці з психологічним тягарем після війни.

Погляди Гегсета відображають погляди Трампа

За даними NYT, позиція міністра оборони збігається з поглядами президента Трампа, який послідовно відкидає ідею про особливу роль США у поширенні демократії у світі.