Розвідка США не бачить ознак швидкого краху режиму в Ірані, - Reuters

Американська розвідка вважає, що уряд Ірану не перебуває під загрозою швидкого краху, попри майже два тижні інтенсивних ударів з боку США та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами одного зі джерел агентства, у розвідувальних доповідях озвучено висновок, що іранському режиму "не загрожує крах" і він "зберігає контроль над іранським населенням".

Reuters із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника зазначає, що офіційні особи Ізраїлю під час закритих переговорів також визнають, що немає жодної впевненості в тому, що війна стане причиною зміни влади в Ірані.

Агентство вказує, що, судячи з даних американської розвідки, Корпус вартових ісламської революції (КСІР) і тимчасові лідери, які прийшли до влади після ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї 28 лютого, утримують контроль над країною.

На думку експертів, для повалення влади може знадобитися масштабна наземна операція, яка дозволила б іранському населенню безпечно виходити на масові протести.

Своєю чергою, адміністрація президента США Дональда Трампа не виключає можливості відправки американських військ до Ірану.