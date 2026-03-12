Розвідка США не бачить ознак швидкого краху режиму в Ірані, - Reuters
Американська розвідка вважає, що уряд Ірану не перебуває під загрозою швидкого краху, попри майже два тижні інтенсивних ударів з боку США та Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами одного зі джерел агентства, у розвідувальних доповідях озвучено висновок, що іранському режиму "не загрожує крах" і він "зберігає контроль над іранським населенням".
Reuters із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника зазначає, що офіційні особи Ізраїлю під час закритих переговорів також визнають, що немає жодної впевненості в тому, що війна стане причиною зміни влади в Ірані.
Агентство вказує, що, судячи з даних американської розвідки, Корпус вартових ісламської революції (КСІР) і тимчасові лідери, які прийшли до влади після ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї 28 лютого, утримують контроль над країною.
На думку експертів, для повалення влади може знадобитися масштабна наземна операція, яка дозволила б іранському населенню безпечно виходити на масові протести.
Своєю чергою, адміністрація президента США Дональда Трампа не виключає можливості відправки американських військ до Ірану.
Війна США та Ізраїлю проти Ірану
Нагадаємо, з 28 лютого США разом з Ізраїлем проводять військову операцію проти Ірану.
Васлідок ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.
Після його смерті в Ірані з’явився ще більш радикальний лідер - Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї.
Обрання нового верховного лідера Ірану, рахбара, відбувалося в прискореному порядку через постійні атаки з боку США та Ізраїлю.
Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Моджтаба Хаменеї може бути пораненим і з моменту обрання не з’являвся на публіці.
У Тегерані підтвердили, що новий верховний лідер Ірану отримав поранення під час авіаударів, у яких загинув його батько.
Варто зазначити, що за перші два дні війни США витратили боєприпасів на 5,6 млрд доларів - набагато більше, ніж планувалося
У відповідь іранський режим завдає ударів по країнах Близького Сходу. Під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан та навіть Туреччина.
Також Іран на тлі конфлікту на Близькому Сході заблокував проходження суден, в тому числі з нафтою, Ормузькою протокою Це спричинило підвищені ціни на нафту і, як наслідок, підвищення цін на логістику через здорожчання бензину.
Крім того, Іран міг замінувати Ормузьку протоку. У відповідь на цю інформацію глава Пентагону Піт Гегсет заявив про нещадні удари США по суднах Ірану в цій протоці.
Сьогодні американський президент Дональд Трамп заявив, що США фактично перемогли у війні проти Ірану. Тепер питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.