Трамп вважає, що демократи несуть відповідальність за замах на нього

Кандидат в президенти США Дональд Трамп озвучив припущення, що представники демократичної партії несуть відповідальність на скоєний на нього замах 14 липня на мітингу у Пенсільванії. Політики доказів не навів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію дебатів у США.

У ході дебатів з представницею Демократичної партії США Камалою Гарріс екс-президент Америки припустив, що "отримав кулю в голову через те, що вони говорять про мене".

Таку заяву Трамп зробив, відповідаючи на критику Гарріс через кримінальні розслідування щодо себе.

Він без жодних доказів припустив, що вона та Міністерство юстиції були використані проти нього як зброя.

"Я, мабуть, отримав кулю в голову через те, що вони говорять про мене. Вони говорять про демократію, я загроза демократії. Вони загроза демократії", - сказав Трамп.

Дебати між Трампом та Гарріс

Нагадаємо, ввечері 10 вересня (вночі 11-го за Київським часом) у США розпочалися дебатами між кандидатами у президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс у Філадельфії.

Раніше повідомлялося, що віце-президент США Гарріс погодилася дотримуватися правила червневих дебатів після тижневих суперечок - йдеться про те, що мікрофон кожного кандидата буде вимкнено, поки говорить опонент.

Додамо, про те, як мають пройти дебати та що готують Трамп і Гарріс - читайте у нашому матеріалі за цим посиланням.

Додамо, раніше політолог Олег Саакян у розмові з РБК-Україна оцінив, чи є у Гарріс шанси перемогти на дебатах з Трампом.

Замах на Трампа

Нагадаємо, раніше директор ФБР Крістофер Рей поставив під сумнів інформацію, що у Трампа під час передвиборчого мітингу у Пенсільванії потрапила куля. За його словами, це міг бути уламок.

Сам Трамп продовжив запевняти, що він мав кульове поранення у вухо. При цьому речник колишнього президента США Стівен Чунг назвав таку заяву директора ФБР "поширенням брехні з політичних причин".

Після цього стало відомо, що Бюро хоче допитати Трампа у справі про замах на нього під час передвиборчого мітингу.