ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Только разрушения": NYT узнала о радикальном плане Гегсета в Иране

14:38 12.03.2026 Чт
2 мин
Месть за детей и Ирак? Что стоит за агрессивной риторикой Хэгсета
aimg Елена Чупровская
"Только разрушения": NYT узнала о радикальном плане Гегсета в Иране Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп объясняет войну в Иране ядерной угрозой. Но министр обороны Гегсет говорит не о безопасности, а о мести, и понимать такую риторику очень важно.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times, об этом рассказал журналист Грег Джаффе.

Читайте также: Разведка США не видит признаков скорого краха режима в Иране, - Reuters

Как на мировоззрение Гегсета повлиял его опыт в Ираке

Еще в 2005 году молодой Гегсет добровольно пошел служить в Ирак после того, как прочитал о теракте, где погибли 18 детей. Тогда он говорил о борьбе со злом и моральном долге.

После возвращения он активно поддерживал стратегию генерала Петреуса - защита мирного населения, восстановление городов, взаимодействие с местными лидерами. Но впоследствии что-то изменилось.

"Сыпать смерть и разрушения круглосуточно"

По данным журналиста, сегодня Гегсет описывает миссию в Иране совсем иначе. "Их война против американцев стала нашим возмездием", - заявил он. Цель операции он формулирует как необходимость "круглосуточно сыпать смерть и разрушения с неба".

Название для операции также подписывал лично Гегсет - "Эпическая ярость". Ранее Пентагон выбирал названия вроде "Непоколебимая свобода". Это не просто название - по данным NYT, оно намеренно отражает риторику возмездия.

Почему он так думает

По данным NYT, Гегсет убежден: именно "высокие идеалы" довели США до поражений в Ираке и Афганистане. По его мнению, сила армии - не в моральной цели, а в способности уничтожать врага. Все остальное он считает отвлечением и слабостью.

"Это не 2003 год. Это не бесконечное создание государства", - сказал он в Пентагоне.

Критики такого подхода предупреждают: без моральной цели солдаты могут остаться наедине с психологическим бременем после войны.

Взгляды Гегсета отражают взгляды Трампа

По данным NYT, позиция министра обороны совпадает со взглядами президента Трампа, который последовательно отвергает идею об особой роли США в распространении демократии в мире.

В то же время Дональд Трамп часто говорит о демократии преимущественно во внутриполитическом контексте США.

В своих выступлениях президент США резко реагировал на обвинения политических оппонентов в том, что его политика якобы представляет угрозу демократии.

Еще во время предвыборных дебатов он заявлял, что именно его оппоненты являются угрозой демократическим институтам, отвергая подобные обвинения в свой адрес.

Также Трамп называл свою политику "победой для демократии и свободы", одновременно подчеркивая, что США должны сосредоточиться на прекращении войн, а не на новых военных кампаниях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Пит Хегсет
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко