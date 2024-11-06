ua en ru
Ср, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства

Середа 06 листопада 2024 10:05
UA EN RU
Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Дональд Трамп заявив, що його мета - зупинити всі війни у світі. Посилаючись на свій попередній президентський термін, він нагадав, що за ті чотири роки США не брали участі в нових конфліктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн". Вони казали: "Він почне війну". Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни", - заявив Трамп.

Трамп назвав це важливою перемогою для "демократії" та "свободи".

Він також пообіцяв розкрити "славну долю Америки" та створити найкраще майбутнє для громадян, додавши, що його місія - повернути країні велич.

Покликавши до єдності, Трамп сказав, що настав час залишити розбіжності останніх років у минулому.

"Наш успіх об'єднає нас", - зазначив він, висловивши впевненість у тому, що США зможуть досягти поставленої мети.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбулися у вівторок, 5 листопада. На пост президента претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.

Політолог Олег Саакян попередив про ймовірність внутрішньої кризи у США після завершення виборів.

Докладніше про результати голосування можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Вибори в США
NEWS
Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства
Трамп пообіцяв зупинити усі війни під час свого президентства
DAILY
Монетку підкинуто. Чи чекати Україні хороших новин після виборів президента США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Монетку підкинуто. Чи чекати Україні хороших новин після виборів президента США