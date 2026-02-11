Не тільки НПЗ згорів у ворога цієї ночі: Генштаб розкрив повний список цілей

Атаки на Волгоград

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого у Волгоградській області РФ пролунали вибухи.

Російські Telegram-канали повідомляли про атаку дронів на місцевий нафтопереробний завод, а мешканці публікували відео спалахів та пожеж.

Місцевий губернатор підтвердив інформацію, заявивши, що внаслідок удару сталося "загоряння на території заводу на півдні Волгограда".

Це не перший випадок атак дронів у регіоні.

У листопаді 2025 року у Волгограді вночі також лунали вибухи, що викликало обговорення серед місцевих жителів у соцмережах. Тоді під удар міг потрапити нафтопереробний завод ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Щорічно на цьому підприємстві переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% загальної перероблювання у РФ.

Раніше, у серпні 2025 року, Сили оборони України вже завдавали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда, тоді на підприємстві виникли потужні пожежі.