У Волгограді пожежа внаслідок атаки дронів: який об'єкт може бути під ударом

Росія, Субота 15 листопада 2025 23:45
UA EN RU
У Волгограді пожежа внаслідок атаки дронів: який об'єкт може бути під ударом Ілюстративне фото: пожежа на НПЗ (ГУ МНС РФ у Волгоградській області)
Автор: Марина Балабан

Російський Волгоград атакують невідомі безпілотники. Під ударом може бути місцевий нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Близько 22:00 в пабліках Волгограда місцеві мешканці почали скаржитись на гучні звуки над різними районами міста.

Одразу ж почали з'являтись повідомлення про невідомі дрони. При цьому повітряна небезпека в місті та області не оголошувалась.

Згодом місцеві мешканці почали писати про пожежі у Волгоградській області та публікувати відео.

Імовірно, міг бути атакований нафтопереробний завод. Але офіційної інформації з цього приводу немає.

У Волгограді знаходиться завод про ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Щорічно на цьому НПЗ переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% усієї переробки в РФ.

Також у місцевих пабліках повідомляється про влучання у багатоповерховий будинок у Волгограді, ймовірно, ППО.

Атаки на Волгоград

Як писало РБК-Україна, 6 листопада у Волгограді вночі лунали вибухи, на що скаржились та активно обговорювали місцеві мешканці в пабліках. Губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив пожежу у районі, де знаходиться НПЗ.

У серпні цього року Генштаб України повідомляв про атаки на НПЗ у Волгограді, внаслідок яких спалахнули сильні пожежі.

Наприкінці жовтня голова СБУ Василь Малюк звітував, що українські сили завдали вже 160 ударів по НПЗ та інших об'єктах у глибині Росії. За його словами, лише у вересні-жовтні було уражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту пального понад 20%.

Малюк підкреслив, що на виконання задач президента України Володимира Зеленського атакуються саме законні цілі - нафтовидобуток та нафтопереробка.

Волгоград НПЗ Дрони
