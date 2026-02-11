Не только НПЗ сгорел у врага этой ночью: Генштаб раскрыл полный список целей

Атаки на Волгоград

Напомним, в ночь на 11 февраля в Волгоградской области РФ прогремели взрывы.

Российские Telegram-каналы сообщали об атаке дронов на местный нефтеперерабатывающий завод, а жители публиковали видео вспышек и пожаров.

Местный губернатор подтвердил информацию, заявив, что в результате удара произошло "возгорание на территории завода на юге Волгограда".

Это не первый случай атак дронов в регионе.

В ноябре 2025 года в Волгограде ночью также раздавались взрывы, что вызвало обсуждение среди местных жителей в соцсетях. Тогда под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Ежегодно на этом предприятии перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% общей переработки в РФ.

Ранее, в августе 2025 года, Силы обороны Украины уже наносили удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда, тогда на предприятии возникли мощные пожары.