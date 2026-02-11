RU

Война в Украине

Не только НПЗ сгорел у врага этой ночью: Генштаб раскрыл полный список целей

Фото: в Генштабе заявили о поражении НПЗ в российском Волгограде (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ. Также нанесли серии ударов по военным объектам врага на временно оккупированных территориях.

Удар по территории РФ

По данным Генштаба, в ночь на 11 февраля был поражен нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" в Волгограде (РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

На территории предприятия зафиксирован пожар. Масштабы разрушений пока уточняются.

Удары по оккупированным территориям

На временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Лобаново, Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов противника.

На ВОТ Запорожской области, вблизи Балочек, под удар попал склад материально-технического обеспечения врага.

В районе Любимовки поражено место сосредоточения военной техники оккупантов, а возле Гуляйполя - живая сила подразделения из состава центра "Рубикон".

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Третьяков, украинские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса".

На ВОТ Херсонской области, вблизи Воскресенского, был поражен российский зенитный ракетный комплекс "Тор".

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - отметили в Генштабе.

В ведомстве подчеркнули, что системная работа по снижению боевого потенциала российского агрессора будет продолжаться и в дальнейшем.

 

Атаки на Волгоград

Напомним, в ночь на 11 февраля в Волгоградской области РФ прогремели взрывы.

Российские Telegram-каналы сообщали об атаке дронов на местный нефтеперерабатывающий завод, а жители публиковали видео вспышек и пожаров.

Местный губернатор подтвердил информацию, заявив, что в результате удара произошло "возгорание на территории завода на юге Волгограда".

Это не первый случай атак дронов в регионе.

В ноябре 2025 года в Волгограде ночью также раздавались взрывы, что вызвало обсуждение среди местных жителей в соцсетях. Тогда под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Ежегодно на этом предприятии перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% общей переработки в РФ.

Ранее, в августе 2025 года, Силы обороны Украины уже наносили удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда, тогда на предприятии возникли мощные пожары.

