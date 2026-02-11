ua en ru
Не тільки НПЗ згорів у ворога цієї ночі: Генштаб розкрив повний список цілей

Середа 11 лютого 2026 15:26
Не тільки НПЗ згорів у ворога цієї ночі: Генштаб розкрив повний список цілей Фото: у Генштабі заявили про ураження НПЗ у російському Волгограді (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 11 лютого Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод у РФ. Також завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по території РФ

За даними Генштабу, у ніч на 11 лютого було уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" у Волгограді (РФ), який залучений до забезпечення російської окупаційної армії.

На території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Удари по окупованих територіях

На тимчасово окупованій території Криму, в районі населеного пункту Лобанове, Сили оборони уразили склад пально-мастильних матеріалів противника.

На ТОТ Запорізької області, поблизу Балочок, під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення ворога.

У районі Любимівки уражено місце зосередження військової техніки окупантів, а біля Гуляйполя - живу силу підрозділу зі складу центру "Рубікон".

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Третяків, українські військові знищили зенітний ракетний комплекс "Оса".

На ТОТ Херсонської області, поблизу Воскресенського, було уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", - зазначили у Генштабі.

У відомстві наголосили, що системна робота зі зниження бойового потенціалу російського агресора триватиме й надалі.

Атаки на Волгоград

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого у Волгоградській області РФ пролунали вибухи.

Російські Telegram-канали повідомляли про атаку дронів на місцевий нафтопереробний завод, а мешканці публікували відео спалахів та пожеж.

Місцевий губернатор підтвердив інформацію, заявивши, що внаслідок удару сталося "загоряння на території заводу на півдні Волгограда".

Це не перший випадок атак дронів у регіоні.

У листопаді 2025 року у Волгограді вночі також лунали вибухи, що викликало обговорення серед місцевих жителів у соцмережах. Тоді під удар міг потрапити нафтопереробний завод ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Щорічно на цьому підприємстві переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% загальної перероблювання у РФ.

Раніше, у серпні 2025 року, Сили оборони України вже завдавали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда, тоді на підприємстві виникли потужні пожежі.

