Не тільки НПЗ згорів у ворога цієї ночі: Генштаб розкрив повний список цілей

В ніч на 11 лютого Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод у РФ. Також завдали серії ударів по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві наголосили, що системна робота зі зниження бойового потенціалу російського агресора триватиме й надалі.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", - зазначили у Генштабі.

На ТОТ Херсонської області, поблизу Воскресенського, було уражено російський зенітний ракетний комплекс "Тор".

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, у районі Третяків, українські військові знищили зенітний ракетний комплекс "Оса".

У районі Любимівки уражено місце зосередження військової техніки окупантів, а біля Гуляйполя - живу силу підрозділу зі складу центру "Рубікон".

На ТОТ Запорізької області, поблизу Балочок, під удар потрапив склад матеріально-технічного забезпечення ворога.

На тимчасово окупованій території Криму, в районі населеного пункту Лобанове, Сили оборони уразили склад пально-мастильних матеріалів противника.

За даними Генштабу, у ніч на 11 лютого було уражено нафтопереробний завод "Волгоградський" у Волгограді (РФ), який залучений до забезпечення російської окупаційної армії.

Атаки на Волгоград

Нагадаємо, в ніч на 11 лютого у Волгоградській області РФ пролунали вибухи.

Російські Telegram-канали повідомляли про атаку дронів на місцевий нафтопереробний завод, а мешканці публікували відео спалахів та пожеж.

Місцевий губернатор підтвердив інформацію, заявивши, що внаслідок удару сталося "загоряння на території заводу на півдні Волгограда".

Це не перший випадок атак дронів у регіоні.

У листопаді 2025 року у Волгограді вночі також лунали вибухи, що викликало обговорення серед місцевих жителів у соцмережах. Тоді під удар міг потрапити нафтопереробний завод ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".

Щорічно на цьому підприємстві переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить майже 6% загальної перероблювання у РФ.

Раніше, у серпні 2025 року, Сили оборони України вже завдавали удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгограда, тоді на підприємстві виникли потужні пожежі.